Vaya inicio de campeonato. Jorge Martín se ha llevado la pole en el Gran Premio de Qatar de MotoGP tras una qualy de lo más apretada en la que varios pilotos ocuparon la primera posición en los últimos segundos. Finalmente, Martinator se llevó la batalla por delante de Enea Bastianini que arrebató la segunda posición a Marc Márquez en el último instante. El de Cervera partirá desde la primera fila junto a Martín y Bastianini.

Había muchas dudas con la Ducati, que no había ido rápida en todo el fin de semana, pero Miller las disipó nada más empezar haciendo el mejor tiempo. Acto seguido vinieron Bagnaia y Jorge Martín. Márquez se cogió a rueda de Pecco en busca de la pole y a punto estuvo de conseguirlo. El italiano se ponía primero pero inmediatamente era batido por el piloto de Repsol Honda. Marc recuperaba la primera posición a falta de pocos minutos para finalizar la sesión.

Quedaba mucho, todavía no tenía asegurada ni la primera fila y más teniendo en cuenta que venían varios pilotos en rojo, entre ellos su compañero de equipo, Pol Espargaró, que finalmente saldrá sexto. De ese grupo, sólo Martín fue capaz de mejorar el tiempo de Márquez en un cronometrado de lo más alocado. La Bestia Bastianini se quedó muy cerca del tiempo del piloto de Pramac Racing, pero consiguió colarse entre los dos españoles.

