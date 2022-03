Honda está de vuelta. Si quedaba alguna duda sobre cómo respondería la nueva RC213V a la hora de la verdad, Marc Márquez y Pol Espargaró las han disipado en los primeros entrenamientos libres. Suzuki ha dominado la combinada de la mano de Álex Rins, que ha tenido que sudar para batir al piloto de Cervera que ha cerrado el día en segunda posición, pero el equipo nipón ha demostrado que los cimientos ya están puesto ahora toca seguir trabajando.

Brad Binder fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos oficiales en Losail, seguido de Nakagami, Rins, Pol Espargaró y Márquez. Pero la segunda sesión fue mucho más rápida que la primera, los tiempos bajaron considerablemente y destacaron dos nombres por encima del resto: Márquez y Rins. El ocho veces campeón del mundo se colocaba en cabeza en su vuelta número 12, batiendo en más de un segundo el tiempo marcado por el sudafricano en el FP1.

Inmediatamente después llegaba Álex Rins como un rayo para situarse en primera posición. Esto no era mas que el inicio de la batalla que estaba por venir. A falta de algo menos de un minuto y medio para el final Márquez se volvía a poner en cabeza, pero otra vez vería como la Suzuki le batía por 35 milésimas (1:53.432).

