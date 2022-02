Marc Márquez está como loco por volver a la cima, algo lógico tras dos años de calvario por las lesiones. El de Cervera es un competidor nato y sólo piensa en ganar. Así lo ha transmitido durante toda la pretemporada, su objetivo es luchar por el noveno Mundial y más ahora que Honda también ha vuelto. Para ello ha hecho el sacrificio de abandonar Cervera y trasladar su residencia a Madrid para ponerse en manos del doctor Ángel Cotorro, el médico de Nadal y la selección española de tenis, en busca del séptimo título de MotoGP.

Tras los tests de Sepang, Márquez reconocía que iba a «luchar por este Mundial como si fuera el primero». Está cansado de tener que pelear contra las lesiones que le han lastrado durante los últimos dos años. Aún así, la pasada temporada fue capaz de ganar tres carreras sin estar al cien por cien (Las Américas, Sachsenring y Misano 2). Pero el calvario llegó a su fin, el episodio de diplopía remitió a tiempo para poder hacer la pretemporada y Marc volvió a subirse a una MotoGP en Sepang.

Ahora, está dispuesto a hacer un sacrificio personal para volver a la cima. Abandonar su Cervera natal, donde ha crecido, se ha criado y ha vivido toda su vida es un paso muy difícil porque supone alejarse de su familia y de su gente. En principio, según cuenta el propio Marc, será sólo para este 2022. El objetivo es trabajar con el médico personal de Rafa Nadal, el que le ha tratado de sus lesiones y ha logrado que pueda volver a la cima. Tanto la clínica como el equipo de confianza del doctor Ángel Cotorro se encuentran en Madrid, razón por la cual el piloto de Repsol Honda ha decidido trasladar su residencia a la capital.

«Estoy haciendo todo y más para volver al nivel que estaba. Un tema es el brazo, al que tengo que seguir cuidando. De hecho, con el doctor Samuel Antuña decidimos ponernos en contacto con el doctor Ángel Cotorro, que es el doctor de Rafa Nadal y la Selección de tenis, porque tiene un equipo muy bueno de fisios y preparador físico, para sacar el máximo provecho a este hombro», desvela Marc Márquez en una entrevista con el diario AS y El Larguero de la Cadena SER.

El ilerdense reconoce que no va ser fácil, pero el sacrificio que debe hacer para volver a luchar por el Mundial e intentar igualar los nueve de Rossi: «Sé que será mi punto de Aquiles durante el año y sé que lo tengo que cuidar bien. Personalmente, he hecho un sacrificio grande que es que me traslado a Madrid durante todo 2022 para esto, para poner toda la carne en el asador. Confío en ellos. Me tendrán el hombro fresco toda la temporada y voy con todo. Quiero mucho a mi Cervera y he vivido toda mi vida allí, pero nos venimos aquí, a seguir con el mismo estilo de vida pero con este grupo de médicos para volver a luchar por un Mundial, para ir a por el noveno».