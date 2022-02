Marc Márquez habló ante los medios de comunicación después de la presentación de la nueva Honda RC213V de 2022, que cuenta con grandes cambios con respecto a la moto de los últimos dos años. El piloto español habló sobre las opciones de volver a ser campeón del mundo.

Apoyo de Honda

“Hace dos semanas mi objetivo no era el Mundial porque seguía lesionado. Pero lo que sentí en Malasia para mí fue el último re heck. Siempre me dicen que nos irá un problema pero siempre está la duda. Necesitaba sentirme más fresco en la moto. Empezaremos desde la primera carrera y si estás en Honda tienes que pelear por el Mundial. Ellos me han esperado hasta el final. En 2020 no corría y les dije que me dieran lo que quisieran, pero me respetaron. Este es el motivo por el que firmé un contrato largo con honda, me siento parte de la familia. Tenemos un objetivo y es pelear por el Mundial y esto es lo que haremos en 2022″.

Problemas del hombro

“Entendimos el año pasado y especialmente este invierno que tengo una limitación en este hombro. Ahora hemos reorganizado de otra manera la rehabilitación después de la carrera. Entiendo que si el dolor sigue todo el año no será un problema. Pero tengo que hacer unos sacrificios y hacer cosas que no haría en una situación normal».

Limitaciones

“No afronto la temporada pensando en mis limitaciones, pienso que si trabajo este mes y las primeras carreras pensando en las limitaciones sino pensando en la moto y las mejoras. Es verdad que puede ser el Covid, lo pasé este invierno. Ahora con todos los protocolos ya lo pasé. Esperemos que todo venga normal y parece que estamos en el camino».

Récords en MotoGP

“Estos dos años cuando he estado en casa en 2020 y en 2021 que fue difícil empiezas a entender lo que has hecho. He empezado a entender y analizar cómo lo hice porque necesita mejorar si quiero repetirlo. Siento que puedo volver a ganar pero hacerlo con 100 puntos de ventaja va a ser imposible. Hay muchos pilotos que pueden ganarlo. Primero necesito sentir que puedo estar bien encima de la moto».

¿Quieres a los mejores cómo compañeros?

“Siempre quiero los rivales más difíciles conmigo. Pol es rápido y en el LCR también tienen buenos pilotos. No es mi decisión, yo nunca he impedido que traigan a un piloto como en su día Lorenzo. Es una decisión de Honda y yo siempre la respetaré. Da igual quién sea mi compañero, mi trabajo en el garaje seguirá siendo el mismo».

Readaptar tu estilo a la nueva Honda

“Desde que estoy en Honda no había habido un cambio tan grande a nivel de moto. Al haber estado dos años fuera las motos van evolucionando y ha habido un cambio grande. Esto se suma a que el peor momento de mi carrera han sido durante estos dos años y a ver si este podemos volver a despegar. Tengo mucho trabajo por hacer, mío personal y físicamente y a nivel de moto. En el test de Malasia ya vi varias cosas. En Malasia fuimos rápidos cuando apretamos pero no salía como queríamos, pero es normal. Esto va a ir llegando y es en lo que estamos trabajando».

Nadal

“El ejemplo de Nadal es el soñado de cualquier deportista que pasa por un mal momento. Pero muy pocos lo han hecho. Nadal ha sido uno de ellos y me motivó ver su partido y la manera en la que acabó. Hay que ser realistas. Si hubiese una carrera mañana no estoy para luchar por la victoria. El año es muy largo, hay muchas carreras y muchos factores. El objetivo es este, hay que seguir trabajando pero sin pausa. En Qatar lucharemos por los primeros puestos y recorrer otro campeonato de la mejor manera que podamos”.

¿Quién ha liderado la evolución de la moto?

“Se han basado en el comentario de todos. Todos íbamos al mismo comentario. Se iban haciendo evoluciones. El año pasado no era la mejor moto pero sin estar al cien por cien gané varias carreras. Pero cuando quieres resultados a nivel de campeonatos tienes que hacer cambios. En Malasia se ha visto un gran cambio. Ahora cada piloto se irá adaptando a la moto. Cada uno tiene su estructura dentro y la intenta traer a su terreno. Esta moto tiene potencial, cuando quisimos ir rápido en Malasia pudimos”.

El nivel previo de la lesión

“Mis declaraciones y mi intención cuando digo luchar por el título, lo primero una persona tiene que ir convencido pero tienes que ser realista. Ahora no me veo haciendo una carrera como la de Jerez, remontando de último a primero. Estamos trabajando pero se que no voy a llegar y a arrasar. No me encuentro en ese momento álgido con la moto. Puedes ir rápido como fui en Malasia una vuelta peor ir rápido con la diversión encima de la moto es otra cosa. Estoy contento y la felicidad es muy importante en la temporada. Intentaremos poner las cosas difíciles a los rivales”.

El secreto con Honda

“La clave de los 10 años en Honda el punto número uno son los resultados. Ellos me mantienen por los resultados y yo me quedo porque siguen ganando. Eso crea un vínculo de confianza que es muy difícil de encontrar. Cuando llevas tantos años es diferente la relación. Cuando la moto no va no cargas todo a la moto y cuando el piloto no va no cargas todo al piloto. Esto es lo mejor dentro de un equipo. Siempre ha habido muy buena relación con los presidentes de HRC. La incorporación de Alberto Puig fue clave”.

¿Qué harás para que estas molestias no sean mayores?

“Me lo están planificando todo. Ahora que nos hemos curado la vista estamos trabajando para esta primera parte de la temporada. He notado un cambio bastante grande. En el Primer test en Malasia el dolor no aumentó. Cuando tenga más clara explicaré lo que hemos hecho pero todavía no está planificado del todo».

Palabras de ganar el Mundial

“Quiere decir que es lo que estoy obligado a decir y es lo que pienso. Es el peor momento de mi carrera previo a un Mundial? También. Soy muy consciente de que la pretemporada, los entrenamientos y las carreras son de forma diferente. Ahí, al improvisar, es donde me siento más cómodo. En un test dando tantas vueltas creo que no es lo más importante. Los objetivos no son ganar en la primera carrera ni estar en podio pero creo que poco a poco estaremos para pelear por el Mundial”.

Ducati

“No me preocupa más una cosa que la otra, me preocupa todo por igual. Aún tenemos un test en Mandalika. Pase lo que pase aquí en Qatar será otra cosa. Ya en el campeonato veremos quién va rápido, quien se adapta mejor a las condiciones. En Malasia habían ocho pilotos para pelear por el Mundial y aquí será lo mismo. Tenemos que trabajar, crear nuestra base y ser pacientes. El año pasado llegué tarde y acabé ganando carreras”.

Otra vez campeón

“Empezamos la temporada a un perfil bajo siendo realistas de dónde estamos y dónde queremos estar, ser campeones del mundo. Tenemos que ser realistas que no estoy en el momento de arrasar. Estoy en mi peor momento de mi carrera deportivo pero la luz al final del túnel cada vez brilla más. Estoy feliz y eso es bueno a nivel personal. Sonreír me va a ayudar, si lo hago puedo volver a luchar por un Mundial. Estamos con ganas, las mismas que me han hecho salir de las lesiones y la que me van a hacer afrontar este 2022”.