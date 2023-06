Clasificación MotoGP: carrera del Gran Premio de Alemania y mundial de motociclismo

Jorge Martín ha vuelto a ganar una carrera dos años después de su triunfo en el GP de Styria 2021. El piloto español se impuso por 64 milésimas al líder del Mundial, Pecco Bagnaia, en una lucha de titanes a cara de perro en el Gran Premio de Alemania que le permite soñar con el Mundial de MotoGP. Este triunfo sumado al de la sprint le coloca segundo en la clasificación del campeonato a 16 puntos del italiano.

El piloto del Prima Pramac Racing se colocó segundo en el Mundial tras su victoria el sábado pero este domingo confirmó las buenas sensaciones y demostró que puede pelear de tú a tú con Pecco Bagnaia. Martinator resitió los ataques del italiano como un campeón y da un golpe encima de la mesa de cara a la pelea por el campeonato. Llegaba aquí en tercera posición y se marcha segundo a 16 de Pecco y con 18 de ventaja sobre Bezzecchi, tercero.

STONKS! @88jorgemartin is a FIRM Championship contender 📈

He leaves the Sachsenring as the top scorer of the weekend and he's now 16 points behind @PeccoBagnaia 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/1MNW1GZmgt

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023