Marc Márquez, hundido: «No me siento listo para correr, tengo muchos golpes en el cuerpo»

Marc Márquez explicó los motivos por los que ha decidido retirarse del Gran Premio de Alemania de MotoGP. La caída en la curva siete durante el warm up de este domingo ha sido el detonante definitivo que ha llevado al piloto de Cervera a frenar en Sachsenring y recuperarse para la carrera de Assen la próxima semana. El propio piloto reconocía que no se sentía «listo para correr» después de tantas caídas.

«Después de cinco caídas, sobretodo la de esta mañana, no me siento listo para correr. He decidido calma y en Holanda más», dijo el del Repsol Honda en los micrófonos de DAZN que dejó claro que la decisión ha sido suya. Marc desveló que tras las múltiples caídas no está preparado para volver a saltar a pista.

La de esta mañana ha sido la quinta caída del fin de semana en un circuito donde siempre ha dominado. «No me siento listo. Tengo muchos golpes en el cuerpo: el tobillo, una pequeña fractura…», comentó el ocho veces campeón del mundo después de que el equipo comunicara su decisión de abandonar el Gran Premio.

Ha sido un fin de semana para olvidar para el ilerdense que ha visto cómo la frustración se apoderaba de él en su trazado favorito. Márquez lo ha intentado todo para estar delante pero no ha sido posible y finalmente ha tenido que parar para no tener más caídas. Ahora se centra en descansar, recuperarse de esa pequeña fractura en el pulgar de la mano izquierda y volver más fuerte en Assen, donde se espera que sufran todavía más que en Sachsenring.