Clasificación MotoGP: carrera del Gran Premio de Austria y mundial de motociclismo

No hay quien pare a Pecco Bagnaia. El italiano continúa intratable y se marcha del GP de Austria con una doble victoria al sprint y el domingo que le afianza todavía más al frente de la clasificación del Mundial de pilotos. El de Ducati va lanzado hacia su segundo título y ya aventaja en 61 puntos a Jorge Martin, segundo en la general con seis puntos sobre Marco Bezzecchi, tercero. El español terminó séptimo en Red Bull Ring y el italiano tercero.

Cabe destacar también la quinta posición de Álex Márquez que sigue creciendo en MotoGP, mientras que su hermano Marc terminó duodécimo. El de Repsol Honda acabó su primera carrera del domingo y entró en los puntos por primera vez en lo que va de año. Ha habido que esperar 300 días para volver a verle en los puntos pero ese día ya ha llegado.

Bagnaia denies KTM in their own backyard 🥇@marcmarquez93 breaks the luckless Sunday streak for his first Sunday points in 301 days 👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/BGhXc7WsYU

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2023