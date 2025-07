El Barcelona se resigna a emitir el resto de la gira asiática gratis tras hacer pagar a sus aficionados

El Barcelona ha comunicado a todos sus aficionados este martes, 29 de julio, que el resto de la gira asiática del equipo en Corea del Sur se emitirá de manera gratuita tras los problemas de emisión ocurridos en el encuentro disputado en Japón contra el Vissel Kobe. La entidad catalana se ha visto obligada a emitirlos gratis tras no poder solucionar los problemas que tenían con dicha emisión. Esto llega tras obligar a sus aficionados (todos aquellos que no son socios) a pagar 9,99 euros al mes por una suscripción mensual en su canal de Youtube.

El Barcelona ha informado a sus socios y seguidores que, debido a los problemas del pasado domingo, los dos partidos que restan de la gira asiática se ofrecerán en abierto por el canal oficial del FC Barcelona en la plataforma Youtube de manera gratuita después de haber cobrado por este mismo canal 9,99 euros al mes.

Otra chapuza más del Barcelona que ya lleva unas cuantas en este verano. Vendió un paquete antes de comenzar la gira, esa misma a la que no iba a acudir, pero finalmente sí, donde los tres partidos en Asia se iban a poder ver en directo solamente por sus plataformas y pagando. De hecho, cedió los derechos a la televisión pública de Cataluña para que retransmitiera estos mismos partidos solamente en diferido. Solamente se podía ver en directo por Youtube pagando casi 10 euros al mes o a través de la propia web del Barcelona abonando casi 40 euros al año.

Solamente era gratis para los socios o peñistas del Barcelona. El resto de hinchas culés tenían que pagar. La primera emisión ante el Vissel Kobe se cayó en la web azulgrana y tuvieron que retransmitir la segunda parte de manera gratuita en Youtube. Varios después y viendo que no pueden solucionarlo, el Barça culmina su chapuza anunciando que los dos partidos que restan en Asia serán emitidos de manera gratuita.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona informa a sus socios y seguidores que, debido a los problemas del pasado domingo, los dos partidos que restan de la Blaugrana Tour Asia Edition 2025 by Philips Ambilight (FC Seoul, 31 de julio; y Daegu FC, 4 de agosto) se ofrecerán en abierto por el canal oficial del FC Barcelona en la plataforma YouTube (excepto en Corea del Sur) y de manera gratuita.

A pesar de que el Club contrató servicios externos para ofrecer los tres partidos de la gira asiática y contaba con todas las garantías para que los aficionados recibieran un servicio eficiente, esto no fue posible por causas ajenas al Club. Ante esta situación, el Barça no quiere asumir en adelante ningún riesgo más para nuestros aficionados y, por este motivo, ofrecerá los dos partidos restantes en abierto y sin ningún pago por parte de los usuarios.

El Club pide disculpas a todos los socios y aficionados del mundo por un servicio que no ha sido ofrecido con los estándares que exige la Entidad y quiere garantizar que estos problemas no se repitan. Además, el FC Barcelona procederá en breve a compensar oportunamente a los aficionados afectados que no pudieron ver el partido.