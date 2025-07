Los vecinos del piso de la hija y ex mujer de José Luis Ábalos en la calle madrileña Humilladero expresan a este periódico su sorpresa por el robo registrado en la madrugada del lunes al martes en el domicilio del ex ministro de Transportes, tal como ha adelantado en primicia OKDIARIO. Los residentes del bloque califican el incidente como algo excepcional en un barrio donde, según sus testimonios, «aquí nunca pasa nada» y «gracias a Dios no es habitual que haya robos».

Un vecino que lleva «15 años viviendo» en el edificio ha confirmado la tranquilidad de la zona. «Yo llevo aquí viviendo 15 años en un piso» y nunca había presenciado un suceso similar, ha declarado a este periódico.

El residente consultado ha manifestado no haber escuchado ruidos durante la noche del asalto. «A mí me da que no ha sido esta noche. He dormido debajo de ese piso y no he escuchado nada», ha explicado, añadiendo que «otro día sí que escuché algún ruido, pero esta noche no». Por suerte, dice, tiene «sueño profundo».

Los testimonios vecinales revela el carácter reservado que ha mantenido la familia Ábalos en la comunidad. «Ellos como tampoco no están en el grupo…», ha explicado un vecino en referencia al chat de WhatsApp comunitario, describiendo que aquí cada uno «va a lo suyo». Tampoco la familia del político ex dirigente del SPOE acude a las juntas de propietarios de la comunidad en los últimos años.

Esta discreción ha generado una convivencia sin sobresaltos. «Yo nunca he tenido problema con ellos, quiero que se queden que son unos vecinos agradables», ha expuesto el residente, mostrando respeto hacia la privacidad de la familia del ex ministro.

La presencia de Koldo García, figura clave en el caso judicial que afecta a Ábalos, pasó desapercibida en el vecindario. «A Koldo en mi vida le había visto. Parece ser que vivió dos años pero no reparé en él», ha confirmado el vecino consultado.

El impacto visual del robo, tal como se aprecia en un vídeo publicado por OKDIARIO, ha conmocionado a los residentes. Tras conocer el estado en que quedó la vivienda, con todas las estancias revueltas, el vecino ha expresado alivio por no haber sido víctima del error de los asaltantes: «Menos mal que no se han equivocado de casa».

Sin medidas excepcionales

A pesar del incidente, los vecinos no prevén modificar sus rutinas de seguridad. El edificio cuenta con «alarmas» y los residentes consideran lo ocurrido como «algo puntual» que no requiere medidas extraordinarias por ahora.

La confianza en la seguridad de la zona se mantiene inalterada. Los vecinos no han detectado otras señales de inseguridad creciente ni movimientos sospechosos previos al asalto.

Por su parte, la Policía Nacional confirma que esta madrugada «se ha registrado un robo con fuerza en la calle Humilladero». «La morada estaba revuelta y se han llevado objetos. La investigación está abierta», agregan fuentes oficiales.

El timing del robo ha generado especial atención, produciéndose horas después de que Ábalos presentara una querella contra el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. El ex ministro se ha querellado «contra las autoras de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el caso Koldo».

La querella, presentada ante los Juzgados de Instrucción de Madrid el lunes, imputa a las responsables «falsedad documental y falso testimonio de perito». El informe cuestionado «fue elaborado el 19 de agosto de 2024 para analizar los expedientes de adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en el año 2020».

Antecedentes inquietantes

Este no constituye el primer robo relacionado con el entorno del caso Koldo. Hace unos meses, Koldo García denunció un asalto en el domicilio de su madre en Benidorm, donde los autores sustrajeron «50 euros y un anillo» tras «destrozar» la vivienda.

Aunque la Policía Nacional consideró aquel incidente como «una casualidad» sin relación judicial, desde el entorno familiar se deslizó el temor de que el objetivo de los autores del denunciado robo fueran las grabaciones que el asesor de Ábalos conserva del caso investigado por el Supremo.

La concatenación de robos en domicilios vinculados al caso ha adquirido una dimensión que podría trascender la criminalidad común. Los investigadores han iniciado las diligencias correspondientes para determinar el alcance del robo en casa de Ábalos, donde su hija detectó el allanamiento a la una de la madrugada del lunes.

La delicada situación judicial que atraviesa el ex número dos de Pedro Sánchez convierte cada movimiento en su entorno en objeto de escrutinio. La perplejidad vecinal ante un suceso que rompe con la plácida rutina del barrio refleja cómo las turbulencias políticas pueden irrumpir incluso en los rincones más sosegados de la capital, donde la vida transcurre ajena a los vendavales mediáticos hasta que la realidad toca a la puerta.