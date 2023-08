Vietti puede con Acosta que es más líder

Pedro Acosta terminó segundo en el Gran Premio de Austria de MotoGP donde ganó Celestino Vietti, pero eso no impidió que sacara la celebración que tenía preparada por si lograba la victoria. El Tiburón de Mazarrón dominó la carrera casi de principio a fin pero no pudo sumar su quinta victoria del año. El murciano partía desde la pole, aguantó muy bien en la salida y enseguida cogió ventaja con respecto a Dixon, Ogura y Arbolino.

Al ritmo de vuelta rápida, Acosta iba ampliando la distancia con sus perseguidores vuelta a vuelta. La estrategia del líder del campeonato de Moto2 era clara: tirar con todo desde el inicio y si alguien podía que le siguiera. Pero nadie era capaz de seguir su estela. Mientras tanto, por detrás, Alonso López se iba al suelo mientras perseguía a Salac en su intento de acercarse a Arbolino.

¡OJO! ¡Celestino Vietti ha cazado y adelantado a @37_pedroacosta! Lideraba la carrera de manera clara pero la goma le está avisando y ha perdido toda la ventaja 🥵#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ULaIlsJ1F8 — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2023

Pedro seguía a lo suyo, dando gas a fondo y muy cómodo en esa primera posición. Ai Ogura, que tenía algo más que Dixon, vio que el poleman se escapaba y pasó al británico, que tenía a Vietti pegado. El italiano era una prolongación de la moto del piloto de Aspar. El japonés consiguió que el español no se fuera a más de un segundo, pero un error de Ogura en la curva 3 provocó que la distancia se aumentara hasta los dos segundos.

Ese fallo hizo que Vietti y Dixon se reengancharan a la pelea por la segunda plaza. Sin embargo, todavía no había nada decidido por Cele iba reduciendo la distancia con el Tiburón. Un susto del piloto de KTM en la chicane provocó que el pupilo de la VR46 Riders Academy se acercara y, además, se llevó un aviso por exceder los límites de la pista.

A seis vueltas del final, el italiano pasó al español y cogió la delantera. No obstante, Acosta no dio su brazo a torcer y luchó hasta el final pero sin éxito. En la curva nueve estuvieron a punto de tocarse pero el murciano cedió y perdió algo de ventaja que acabó siendo insalvable. Finalmente, Pedro suma 20 puntos que le afianzan al frente de la clasificación tras el sexto puesto de Arbolino, al que ya saca 12 puntos. Eso no impidió que el de Red Bull KTM Ajo se vistiera de tirolés para celebrarlo, ya que era algo que tenía preparado por si ganaba.