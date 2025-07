Almada: «Cuando me dijeron que existía la oportunidad de venir al Atlético no lo dudé, era mi sueño»

Semana de presentaciones en el Metropolitano. Por sus tripas desfilan nuevos rostros cargados de ilusión y ambición. El pasado lunes fue Baena y este martes ha sido Thiago Almada el que ha posado con la rojiblanca. El argentino hereda el hueco de Correa, compatriota y amigo, y el dorsal de un Lemar que cuenta las horas para salir. Con mucha probabilidad al Girona.

Almada aterriza en el Atlético tras una extraña trayectoria a nivel de clubes, llamativa cuanto menos. Pasó de Vélez a la MLS y después a Botafogo para culminar una corta cesión en el Lyon antes de convertirse en jugador colchonero. «Era mi sueño jugar en el Atlético, lo elegí porque le tengo mucho cariño y tuve muchos amigos que jugaron aquí, cuando me dijeron de venir no lo dudé», ha asegurado el argentino.

El Atlético alista en sus filas otro campeón del mundo con la albiceleste en 2022. Compartió vestuario con Julián Álvarez y Nahuel Molina de la actual plantilla y los ya ex jugadores rojiblancos De Paul y Correa. «Ángel me contaba como era el club, la gente, la ciudad… A Julián le he podido dar asistencias y conectar con él en la Selección, ahora toca entrenar para conocernos mucho más y hacer mejor las cosas juntos», detalló.

El encaje de Almada en el esquema de Simeone todavía está por despejarse. El centrocampista posee llegada, buen último pase y se siente cómodo jugando como volante ofensivo. Más que como interior, posición a la que se acopló durante numerosos momentos en Botafogo. También ha sido así en varios pasajes con el Lyon. Valga como ejemplo el partido de este año de Europa League contra el Manchester United en el que arrancó por el costado zurdo, a pie cambiado.

O el último choque con la selección ante Colombia. En aquellos encuentros, por cierto, marcó gol. La ilusión por jugar le pesa más que la posición a Almada. «Lo importante es jugar, mi posición es por la izquierda o un poco por dentro. Todos sabemos que el Atlético es uno de los clubes más grandes. Puedo jugar en cualquier posición de arriba, pero mi posición es por la izquierda», finalizó.