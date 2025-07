Baena: «He venido al Atlético a ganar títulos y creo que me voy a tatuar más de uno»

Superado el mediodía de este lunes, el rostro de Álex Baena copa las pantallas del Metropolitano. Por las tripas del estadio rojiblanco desfilaron sus familiares y amigos que le acompañaron durante su presentación como jugador del Atlético. El ex del Villarreal hereda el dorsal dejado por Correa, el 10, y se ha mostrado ambicioso. «He venido a ganar títulos y creo que me voy a tatuar más de uno», aseguró rotundamente.

Baena es el fichaje del verano para el Atlético. Tanto en lo económico, es el más caro hasta la fecha, como en lo social, pues lleva meses siendo el deseado. «Estoy muy contento e ilusionado de poder estar aquí, en un club como el Atleti. Estos días han sido muy buenos en Los Ángeles de San Rafael. Desde fuera ya ves que la afición es un peso importante en el Atleti pero desde dentro se siente aún mucho más. Es muy bonito verles siempre cerca», afirmó.

Baena ha realizado junto a sus compañeros la primera parte de la pretemporada en Segovia, donde ya ha recibido las primeras instrucciones de Simeone. «Eso se queda entre nosotros. Vengo a demostrar todo lo que he mostrado en el Villarreal y poder ayudar al equipo en todo. Vengo sobre todo a ganar títulos. Es un gran salto en mi carrera. Tenemos un muy buen entrenador y jugadores para poder conseguir títulos esta temporada», manifestó.

Baena conoce, entre otros, a Pablo Barrios, con quien compartió vestuario y logró el oro olímpico en París 2024. «Siempre que he hablado con mi familia y amigos se lo he dicho, que la primera vez que jugué con él me sorprendió muchísimo para siempre. Es un futbolista extraordinario que va a dar muchas alegrías al club. Un jugador nivel Selección. Estoy muy contento de poder competir con él en el terreno de juego», detalló.