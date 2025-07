Así encaja Thiago Almada en el Atlético: el ’10’ al que Guardiola llamó para llevárselo al City

Fichajes exprés el que confirmó el Atlético de Madrid a través de sus medios oficiales. Thiago Almada es nuevo futbolista rojiblanco. El interés del club llevaba meses de vida, las negociaciones semanas y en los últimas días se han acelerado hasta llegar a buen puerto. El acuerdo con el grupo Eagle, propietario de los derechos del argentino, Botafogo y Lyon, los dos últimos clubes del futbolista, se ha cerrado alrededor de unos 25 millones de euros.

Thiago Almada viajará a Madrid en las próximas horas paran someterse al reconocimiento médico y rubricar su contrato. El argentino viene a sustituir la salida de otro argentino, de Correa. No de manera directa, pues el ya ex jugador de Botafogo se desempeña en una posición más retrasada que el ya jugador de Tigres, pero sí indirectamente. Almada posee llegada, buen último pase y se siente cómodo jugando como volante ofensivo.

Más que como interior, posición a la que se acopló durante numerosos momentos en Botafogo. También ha sido así en varios pasajes con el Lyon, donde estuvo cedido hasta final de la presente campaña. Valga como ejemplo el partido de este año de Europa League contra el Manchester United en el que arrancó por el costado zurdo, a pie cambiado. Aquel encuentro, por cierto, marcó gol. No obstante, Thiago Almada tiene alma de ’10’.

Y es por detrás del punto donde mayor partido saca a sus cualidades. Además de la llegada al área rival, posee buen disparo y gran último pase. También destacable su capacidad a balón parado, algo que en el Atlético, carente de un especialista de este tipo, ha escaseado en los últimos años e incluso década. Las dos posiciones mencionadas son sus dos encajes en el esquema de Simeone.

Tanto de segundo delantero como por la banda zurda. En la primera demarcación oposita a relevo de Griezmann, asunto que generaba dolor de cabeza en el Atlético. En la segunda caería al costado izquierdo desde donde potenciaría su disparo lejano. En cualquier caso, Thiago Almada está ante la oportunidad de su carrera. Da el salto a un gran equipo de Europa a sus 24 años, pues los últimos seis meses estuvo relegado a un escaparate menos vistoso con el Lyon.

Algo tarde le llega la explosión, pudo producirse antes cuando Guardiola intentó el fichaje allá por 2022. «Tuve una oferta del Manchester City cuando ya estaba Guardiola. Vélez quería que renovase porque me quedaban 6 meses de contrato. Me mandaron la oferta e iba a ir 6 meses a préstamo al Sporting de Lisboa. Vélez no me quería vender por esa plata y renové, tampoco me quería ir libre. Me quedé en Vélez, me quería ir bien», contó el futbolista argentino.

Finalmente Thiago Almada emigró al Atlanta United de la MLS. Su incisión fue inmediata, especialmente en 2023 cuando registró 12 goles y 19 asistencias. Lo fichó Botafogo para ayudar al equipo en la Libertadores durante seis meses, luego se mudaría a Europa. Así fue. Conquistó el torneo y salió cedido al Lyon. Entre medias quedó absuelto de una acusación por abuso que salpicó a varios jugadores de Argentina. Es fijo en la selección de Scaloni y campeón del mundo en Qatar. Ahora recala en el Atlético con la oportunidad de su carrera y sin techo deportivo. «A romperla, hermanito», le ha deseado Correa.