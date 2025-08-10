Trump expulsará de Washington a todos los mendigos ‘sintecho’: irán a campamentos «lejos de la capital»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado un ultimátum este domingo a la población indigentes de la capital de Washington, exigiendo que «se vayan inmediatamente». Trump ha adelantado que el lunes habrá una rueda de prensa en la Casa Blanca para presentar un plan para «detener la violencia» en la capital. En un mensaje en redes sociales, Trump afirmó que convertirá la capital en un lugar «más seguro y hermoso que nunca», acompañando sus palabras con imágenes de campamentos de indigentes y basura en las calles. «Les daremos lugares donde quedarse, pero muy lejos de la capital», ha advertido.

En su publicación en redes sociales, Trump ha mostrado imágenes de tiendas de campaña y calles con basura, y ha afirmado que «voy a hacer que nuestra capital sea más segura y hermosa que nunca».

Según la organización Community Partnership, que trabaja para reducir la indigencia en la capital en Washington, en cualquier noche se pueden ver por las calles de la ciudad a 3.780 personas sintecho en una ciudad de alrededor de 700.000 habitantes

La advertencia de Trump de expulsar «inmediatamente» a los sintecho ha generado críticas y controversia, mientras que el presidente de Estados Unidos ha insistido en su apuesta por la mano dura para «recuperar la capital».

La Casa Blanca ha desplegado más agentes federales tras un ataque violento a un funcionario de la administración Trump, Edward Coristine, de 19 años, apodado Big Balls. El trabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fue atacado el pasado 3 de agosto en el barrio de Logan Circle. Entonces, un grupo de jóvenes intentó robarle a él y a su novia de su coche. La imagen del hombre ensangrentado se viralizó en redes sociales, captando la atención de Trump y del ex director de DOGE, Elon Musk. La agresión ha impulsado a la Casa Blanca a tomar medidas.

Según el relato de Coristine, un grupo de adolescentes se acercó al coche de la pareja e hizo un comentario sobre robarles el vehículo. Entonces, Coristine empujó a su novia dentro del interior del vehículo para protegerla y se giró para enfrentarse al grupo. Varios adolescentes lo atacaron hasta que intervinieron los agentes que patrullaban en las inmediaciones. Los adolescentes huyeron a pie. Dos jóvenes de 15 años de Maryland fueron arrestados.

Trump ha amenazado repetidamente con despojar al gobierno del distrito de su autonomía, lo que permite al distrito federal mantener un autogobierno limitado.

A partir de este viernes, 8 de agosto, se ha incrementado la presencia federal en la capital de Washington. Se espera que este aumento de la presencia policial federal se prolongue al menos durante siete días. Trump ha ordenado el aumento de la presencia policial, que pronto podría incluir a la Guardia Nacional.

La alcaldesa de la capital de Washington, la demócrata Muriel Bowser, ha manifestado su preocupación por la propuesta de Trump de desplegar la Guardia Nacional, afirmando que «no son agentes del orden público» y que su despliegue no supone un «uso eficiente» de los recursos federales. También ha advertido que la Guardia Nacional podría provocar que las comunidades locales se sientan acosadas y atacadas.

Además, Bowser ha rechazado las afirmaciones de Trump de que Washington está experimentando un aumento masivo de delitos violentos, señalando que las tasas de delincuencia alcanzaron su nivel más bajo en 30 años el año pasado 2024. Los datos marcaron una mejora significativa con respecto a 2023, cuando la ciudad experimentó un aumento del 35% en los homicidios. La tasa de homicidios disminuyó un 31% en 2024 y un 12% en comparación con el mismo período del año pasado.