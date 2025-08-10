Atacan con «bombas y petardos» la ciudad deportiva del Palmeiras cuando los jugadores estaban concentrados

En la madrugada de este domingo, el centro de entrenamiento del Palmeiras, vivió un momento muy tenso tras sufrir un ataque con explosivos y petardos, según confirmó el propio club en sus redes sociales. Un conflicto a las fueras de la ciudad carioca después de que el equipo quedase eliminado de la Copa de Brasil, lo que provocó que un grupo violento lanzase objetos pirotécnicos contra la entrada del recinto.

Aunque quedó confirmado que no hubo ningún herido, el club aseguró que las imágenes captadas en las que se muestran hasta cinco personas encapuchadas para no ser identificados serán puestos a disposición de la policía del país. Como se puede observar en el vídeo, mientras unos descargan cajas con fuegos artificiales, otros se dedicaban a lanzarlos a las instalaciones del club.

Un acto que ha condenado el Palmeiras públicamente después de entregar todo el material grabado a la policía y condenó los actos señalando que «lucharán con todas sus fuerzas para que les caiga todo el peso de la ley». Un capítulo que refleja la tensión entre club y afición después de una derrota contundente ante el Corinthians.

El comunicado del Palmeiras

«En la madrugada de este domingo, vándalos atacaron cobardemente la Academia de Fútbol del Palmeiras, poniendo en peligro la integridad física de los atletas y demás personal del club que se encontraban allí para entrenar para el partido del Campeonato Brasileño contra el Ceará. Afortunadamente, nadie resultó herido.

Se lanzaron bombas y petardos contra el centro de entrenamiento del club en un ataque terrorista similar al ocurrido en octubre de 2024, cuando delincuentes ya identificados por la policía asesinaron a un aficionado del Cruzeiro en la autopista Fernão Dias.

El Palmeiras no se dejará intimidar por los actos violentos cometidos por un grupo de delincuentes y luchará con todas sus fuerzas para garantizar que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley. El club ya está en contacto con la Policía Civil y presentará una denuncia policial. Todas las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la Academia de Fútbol se pondrán a disposición de los investigadores.

No podemos tolerar, y mucho menos normalizar, que el fútbol se convierta en un entorno cada vez más tóxico, donde la paz está constantemente en riesgo.

En este sentido, el club lamenta la complicidad de diversos medios de comunicación que, desde vísperas del último derbi, han venido difundiendo, muchas veces sin espíritu crítico, amenazas proferidas por individuos violentos que buscan imponerse a través del miedo».