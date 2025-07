Un nutricionista alerta a España sobre el pescado que comemos a todas horas: «Lo que nos venden…»

El pescado que comemos a todas horas y nos venden como uno de los más importantes de nuestra gastronomía ha despertado la alerta de este nutricionista. En realidad, quizás no estamos comiendo ese pescado, sino que hay algunos supermercados que venden otros o incluso en la pescadería, nunca está de más preguntar, aunque es casi imposible que nos vendan un pescado que seguro que conocen muy bien.

Hemos perdido la costumbre de ir a la pescadería, al menos una vez a la semana, en busca de ese pescado que llega de nuestros mares y que puede darnos más de una alegría inesperada. Estamos ante un tipo de pescado que puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de una combinación de sabores y de alimentos que, sin duda alguna, acabará siendo la mejor opción posible. Si quieres descubrir el pescado que hará que tus recetas sean espectaculares, no lo dudes, este tipo de ingredientes son lo que necesitas. Antes que nada, debes saber qué pescado es el auténtico y no dejar que te engañen aportándote un tipo de alimento que no es el que esperarías.

Lo que nos venden en algunos lugares no es lo que parece o dice

En la oferta nos pueden vender bacalao por pescados de la misma familia, pero que no son lo mismo. Estamos ante un tipo de elemento que puede ser parecido, pero no idéntico. Debemos tener en cuenta que, en algunas épocas del año, este pescado tiene una demanda enorme.

Es el ingrediente que escogemos para esos potajes de Semana Santa que están de vicio. Durante décadas ha sido el encargado de llegar del mar al interior del país, con esas piezas saladas que podemos desalar para crear auténticas joyas de la mano de una serie de ensaladas increíbles.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de ingrediente que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Un buen básico que puede acabar siendo el que necesitamos recuperar. Aunque un nutricionista nos advierte de lo que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un buen bacalao que sea de calidad.

Luis A. Zamora explica que lo que se vende no es bacalao sino un pez parecido de baja calidad, para saber si nos dan gato por liebre, nos explica que: «la cola del bacalao es recta, mientras que la de la maruca es semicircular».

La alerta sobre este pescado que lanza un nutricionista

Este nutricionista no duda en lanzar una importante alerta ante un pescado llamado maruca que lo hacen pasar por un bacalao que nada tiene que ver con él. Más allá de la cola, el sabor y el tipo de pescado que tenemos en la mesa no será el mismo. Ante cualquier duda, preguntar en la pescadería o invertir un poco más, dejando a un lado unas ofertas que pueden ser engañosas.

Para cocinar el bacalao más auténtico, ese manjar tan nuestro, te proponemos una buena receta que seguro que te encantará cocinar una y otra vez. Esa abuela que nos deleitaba con un simple bacalao con tomate nos puede dar una idea de la importancia de este tipo de alimento.

Ingredientes:

4 lomos de bacalao

2 cebollas

1 kilo de tomates

2 pimientos rojos

½ cucharada de pimentón dulce

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

Harina de trigo para rebozar

Aceite de oliva

Sal

Elaboración paso a paso del bacalao con tomate

Esta receta es muy fácil de preparar y empieza con una buena materia prima, el bacalao congelado o en salazón. Las abuelas apostaban por una buena pieza de bacalao en salazón, en su planing semanal que tenían en mente, lo dejaban en un rincón de la cocina en agua. Durante unas 24-48 horas le cambiaban el agua para que eliminase el exceso de sal que poseía este pescado. En nuestro caso podemos usar una pieza de bacalao congelado, es una buena alternativa para conseguir un resultado espectacular. Nos ponemos manos a la obra con la base de este bacalao. Sea congelado o en salazón, lo salpimentamos y enharinamos. Puedes servirlo con una buena ensalada o simplemente con un arroz blanco que acompañe ese tomate que tiene mil gustos. Seguro que este tipo de receta te recordará la importancia que ha tenido el bacalao en el pasado, además de lo importante que es, tener siempre este elemento en casa.

Un buen aliado del sabor que podemos degustar siempre y cuando nos aseguremos que estamos ante una pieza de calidad. Somos lo que comemos, por lo que, necesitamos estar seguros de que tipo de alimento tenemos en nuestro poder.