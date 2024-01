Márquez se pone el listón alto con Ducati

El Mundial de MotoGP este año contará con un nuevo candidato al título, Marc Márquez, que tras su fichaje por Ducati se ha convertido en el principal rival de Pecco Bagnaia y Jorge Martín. El ocho veces campeón del mundo apunta alto en esta nueva etapa de su carrera y deja claro que se ve preparado para luchar por el «top-5» del campeonato. Es la primera vez que el español habla tan claro desde que desembarcó en los de Borgo Panigale.

«Fue muy difícil tomar esa decisión y por eso me llevó tiempo», comenzó diciendo el piloto leridano sobre su marcha al equipo Gresini Racing para luego reconocer que sigue teniendo la misma ambición que cuando subió a MotoGP. «La ambición es la misma que en 2013. Lo dije muchas veces. Si estoy aquí es porque me veo para luchar por top-5. No me siento para el Mundial porque debes tener un extra», explicó el 93 durante la presentación de su nueva moto.

Marc Márquez insistió en que tomó una decisión arriesgada para volver a sonreír encima de la moto a lomos de la Ducati, la moto que domina la parrilla a día de hoy. El ilerdense se marchó de Honda donde tenía un gran contrato firmado para irse a un equipo satélite perdiendo mucho dinero, aunque deja una puerta abierta a un posible regreso en el futuro: «Lo fácil era quedarme en Honda: menos presión y más dinero, pero no es mi objetivo. Igual en el futuro se vuelven a cruzar nuestros destinos. Si eres rápido en el circuito, se te abren más puertas para el futuro».

Lo cierto es que su fichaje por Ducati ha causado una gran sensación dentro del paddock. Hasta en la estructura italiana han cambiado de opinión con respecto a su fichaje y han pasado de decir que no le querían a celebrar su llegada: «Tener a Márquez es la mejor estrategia de marketing posible», dijo el CEO de Ducati Corse, Claudio Domenicali tras la presentación de la Desmosedici en Maddona di Campiglio.

Márquez, con perfil bajo

Marc Márquez viene de cuatro años complicados, marcados por las lesiones, y por eso prefiere mantener un perfil bajo y rebajar las euforia generada por su fichaje y su rendimiento en el test de Valencia. Las apuestas le colocan como el gran favorito al título por delante de Pecco y Martín, pero él insiste en que no se ve peleando por el campeonato: «Las expectativas son muy altas, pero mi trabajo es olvidarme de ellas y trabajar en mi box».

Domenicali aseguró que le ve ganando muchas carreras este año y como un «serio candidato al título» este año. El de Cervera demostró en Cheste que no ha perdido la magia y que sigue siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla, como se vio con su rápida adaptación a la Ducati que dejó a todos boquiabiertos. No obstante, el seis veces campeón de MotoGP prefiere mantener un perfil bajo para no ponerse presión ya que lleva varios años fuera de la batalla y comienza una nueva era en una moto completamente distinta a la que ha manejado durante los últimos 11 años.

«Una cosa son las expectativas y otras, mi modo de verlo. Las expectativas son muy altas, pero mi trabajo es olvidarme de ellas y trabajar en mi box. Necesito estar tranquilo al principio. Por supuesto que eso no es ir rápido. No puedo pretender ganar desde el principio. Mis dos últimos años fueron una pesadilla. Bagnaia y Martín tendrán la misma moto. No puedo pretender estar al mismo nivel que ellos», concluyó el ex de Honda.