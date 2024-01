Comienza la nueva era: Marc Márquez ya luce los colores de Gresini Ducati

Llegó el gran día, Gresini Racing ha desvelado por fin cómo son las Ducati Desmosedici GP3 que llevarán Marc y Álex Márquez en este 2024. El seis veces campeón de MotoGP arranca una nueva era a lomos de una de las motos más potentes de la parrilla con la que espera volver a recuperar la sonrisa encima de la moto. Para ello, el 93 decidió dejar Honda y enrolarse en las filas del equipo de Nadia Padovani junto a su hermano.

El equipo satélite de Ducati ha sido el primero en inaugurar la temporada de presentaciones de las nuevas monturas. La estructura de Gresini lucirá los mismos colores de la temporada, el azul y rojo característicos del equipo italiano aunque contará con un ligero cambio en la decoración de los números. El 73 de Álex ya no será blanco sino que aparecerá en azul, mientras que el 93 de Marc Márquez estará en rojo.

Durante la presentación de la nueva moto habló Nadia Padovani, la propietaria del equipo que desveló cómo se fraguó el fichaje de Marc Márquez: «Estuvimos en contacto. Hablé con la gente de mi equipo y pensamos que Marc tenía contrato con Honda en 2024 por lo que no sería fácil que le dejaran salir. Decidimos esperarlo. Llegamos a octubre donde no teníamos ninguna esperanza pero volvimos a acercarnos y conseguimos el resultado que queríamos y lo trajimos aquí. Quiero empezar ya porque no puedo esperar a estar en pistas con estos pilotos y ver cómo de lejos podemos llegar con estos pilotos y ver cómo va».

La máxima responsable del equipo Gresini Racing se mostró muy feliz por la llegada del ocho veces campeón del mundo y aseguró que esto ya es un triunfo: «Ya hemos ganado como equipo, porque somos un equipo independiente y tenemos a un ocho veces campeón del mundo. Jamás nos imaginamos que ocurriría», añadió.

Carlo Merlini, director deportivo del equipo aseguró: «Es una temporada especial porque tenemos un proyecto muy fuerte en pista con diez campeonatos del mundo entre Álex y Marc Márquez. Tengo que decir que a veces sigo sin creérmelo. Otras veces me pongo a recordar todo desde el principio, desde las primeras llamadas con el representante de Álex y Marc hasta el anuncio en Indonesia cuando firmamos el contrato. Hubieron buenos y malos momentos y momentos en los que las cosas no fueron tan fáciles».

Por su parte, Michele Masini, team manager de la estructura italiana: «La primera cosa que pensé es que era un sueño dentro de un sueño. Tenemos que seguir mejorando y continuar creyendo en el proyecto. Hay una gran energía, podemos verlo». «Tener a Marc y Álex es un valor añadido, porque creemos que tenemos el mejor paquete técnico, pero las personas también juegan un papel muy importante. Es importante que se conozcan, porque es una de las mejores maneras de solventar problemas!», agregó.

«Mi mayor rival soy yo mismo»

Marc Márquez se mostró muy feliz de comenzar esta nueva aventura aunque reconoció que se sentía extraño después de estar tantos años con los mismos colores, los del Repsol Honda: «Estoy bien, muy contento de estar aquí. Es una sensación extraña. Son muchos años con un equipo pero este es un reto muy bonito». «Solo estuve un día, di 50 vueltas, pero estoy curioso y con ganas de llegar a Malasia. Es muy difícil para mí. Pero estoy como un niño con zapatos nuevos que quiere aprender nuevas cosas», añadió

El ilerdense quiere recuperar la sonrisa encima de la moto: «Este es mi objetivo, por lo que cambié. He ganado mucho pero los últimos cuatro años han sido duros para mí. Intento buscar algo diferente, volver a divertirme en una moto, y Gresini fue el único que me esperó, el que me dio mi tiempo. Y cuando yo me vi listo, me trajeron. Es un reto difícil para mí pero muy bonito para la familia de Gresini». Sobre su primer día en Gresini antes de la presentación comentó: «Es algo completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Fuimos a la fábrica de Ducati, después a la de Gresini, cenamos, jugamos a pádel…»

«Soy una persona que le gusta ser cercano con el equipo. Tengo muchos amigos en Repsol Honda pero Gresini son gente maravillosa. Intentaremos empezar poco a poco y tener un buen año. Debemos ir poco a poco», explicó Marc Márquez para luego quitarse presión y asegurar que su mayor rival es él mismo ante las expectativas generadas.

«Mi rival más difícil soy yo mismo porque tengo que pensar en mi mismo. La expectativa y la ilusión está muy alta pero tengo que trabajar con mi equipo para hacer lo que podemos hacer. Cuando alguien iba a Honda pensaban en mi, ahora llego yo a Ducati y miro a Bagnaia y Martín, que son los mejores para intentar aprender mucho de ellos y entender la moto», dijo.

«Es un sueño compartir equipo con Marc»

Álex Márquez también hizo declaraciones en la presentación de la Ducati Desmosedici GP23 de Gresini. «No quiero decir una posición o un resultado de cara al año que viene. Tenemos que evolucionar respecto al año pasado. Tenemos que ser rápidos, estar entre las primeras plazas». Respecto a si dejaría ganar a Marc en caso de estar peleando los dos por la victoria. «Mi hermano ya ha ganado mucho. Obviamente todo queda en casa, pero sí puedo ganar antes que él, pues mejor».

No obstante, Álex aseguró que no quiere hacer predicciones: «No es fácil hacer una predicción, pero me gustaría tener un año en el que me centrase carrera a carrera y ser realista. Estoy seguro que llegará un momento de la temporada que diré ‘vale, puedo hacer esto’. Tenemos que seguir creciendo con Gresini y Ducati».

Por último habló sobre los consejos que le dio a su hermano: «Lo que le dije a Marc fue como hermano porque sé por lo que ha pasado en los últimos cuatro años. Sé lo que necesitaba. Se lo dije como hermano no como piloto Ducati Gresini. Para mí es un sueño compartir equipo con él, ya lo hicimos un año pero fue muy poco. Estoy seguro de que este año tener a un compañero tan fuerte me puede ayudar. Puede ayudar al equipo a llegar al siguiente nivel».