Marc Márquez: «¿Ganar el título? Las expectativas están muy altas…»

Marc Márquez acudió este miércoles junto a su hermano Álex a un evento de Estrella Galicia 0,0 en Madrid donde repasaron la actualidad de MotoGP, y hablaron sobre su nueva etapa juntos en Gresini. El ocho veces campeón del mundo quiso rebajar la euforia tras las expectativas generadas por su marcha al equipo satélite de Ducati. El español también reconoció que la sonrisa de Valencia tras bajarse de la moto por primera vez «fue de tranquilidad» y, además, aseguró que no cree que haya temor en la parrilla por su presencia con una Desmosedici. «Soy uno más», dijo.

Al ser preguntado por dónde está el límite de Marc Márquez, el ilerdense se mostró cauto: «Voy a salir con el perfil bajo porque las expectativas están muy altas. Uno de mis objetivos este año es evadirse de todo esto. Esto es igual de difícil que siempre, incluso más porque es diferente. No puedo crear expectativas antes de empezar una pretemporada y una temporada, y sobre todo viendo que las expectativas están muy altas. Hay que ir partido a partido, carrera a carrera, como dice Simeone, pues eso permitirá trabajar más tranquilo para no generar la confusión inicial en la que todos esperan lo máximo».

Sobre el hecho de poder comparar datos con tantas motos en Ducati, Marc Márquez afirmó: «Aún no lo he vivido. En Valencia me centré en mí mismo y no me quería comparar con nadie, quería entender la moto, pero al haber ocho motos en pista se pueden comparar muchas cosas, aunque también te puede liar más de lo que te piensas. Será en la práctica cuando se vean las diferencias. Ojalá quieran comparar mis datos, pues querrá decir que eres rápido, pero también en Honda estaban abiertos los datos y no ayudó mucho. Qué duda cabe que el tener ocho motos en pista ayuda mucho».

Los hermanos Márquez volverán a compartir box, como en 2020, pero esta vez el veterano es Álex: «Es totalmente diferente la situación de 2020 a la de ahora y ojalá pase lo opuesto, porque prácticamente no pudimos compartir pista ni box la situación de 2020 a la de ahora. Llegamos en una situación diferente porque en ese momento yo solo pensaba en le título y ahora no, ahora solo pienso en levántate y disfruta. Si disfruto pueden llegar los resultados. Alex tiene experiencia con esta moto y con luchar por la victoria, con lo que creo que podré aprender cosas de él».

Sobre cómo suena ‘Marc Márquez, piloto de Ducati’, el seis veces campeón de MotoGP dijo que «se hace raro. En Valencia en el primer test me sentí muy cómodo, pero se hacía raro no ver las caras de Santi, de los mecánicos, no estar en el mismo lado del box, que no me lo ha querido deja, pero son cambios en la vida que se afrontan con la mayor motivación posible».

¿Cómo afronta el 2024?

En cuanto a cómo afronta el reto de este año 2024, Marc comentó: «Me encuentro muy bien, muy tranquilo. Estoy haciendo una pretemporada normal porque el año pasado fue medio normal. Acabé valencia y me operé del antebrazo que me dio algo de guerra. Esto hacía que mi nivel no fuera del todo bueno. Tengo faena en Malasia y Qatar para seguir adaptándome a la moto y al nuevo técnico. Luego ya intentaré cambiar cosas para sentirme bien encima de la moto», agregó el español.

Respecto al test de Valencia, Márquez explicó que salió con sensaciones positivas: «Fue un test bueno. El primer día después de tanto tiempo con un a moto, con un estilo de pilotaje estaba nervioso, tenía mariposas en el estómago. La sonrisa de la primera salida fue de tranquilidad, de se ir con otra moto. Eso también son inquietudes que tienes antes de empezar un nuevo proyecto. Eso me permitió relajarme, dar vueltas y no trabajar tanto en la moto. Tengo cosas apuntada en un bloc de notas en el móvil. Hay que trabajar mi posición encima de la moto. Malasia y Qatar son dos circuitos que siempre me han costado».

Diferencias entre la Ducati y la Honda

Márquez no se quiso mojar al ser preguntado por si la Ducati es mejor que la Honda: «Es diferente, no me voy a mojar. Te sale el tiempo de otra manera. Cuando tú quieres ir rápido con una moto es frenar lo más tarde posible y abrir gas lo antes posible, pero en Valencia siempre me ha ido bien y por eso es importante llegar a circuitos en los que me cueste más, porque Valencia es un circuito que siempre se me ha dado bien».

«Es dar un paso en mi carrera deportiva para buscar la solución, pues esperando sentado no se llega a ninguna parte. Hay que dar pasos y eso es lo que he hecho en mi carrera deportiva para seguir sintiendo mariposas en el estómago, para poder continuar con mi carrera», añadió el piloto de Cervera.

Sobre por qué asume ese riesgo, Marc aseguró: «Ha sido así hasta el punto de renunciar a las emociones para dar un paso en mi carrera deportiva y no bajar los brazos. Las buenas noticias no van a llegar estando sentado, las tienes que buscar y crear. He dado un paso para seguir sintiendo esas mariposas en el estómago que es lo que te mueve para seguir disfrutando».

¿Puede ser la Ducati una moto como para poder pelear el título o victorias?, le preguntaron al español. «Veremos. Es uno de mis trabajos torear como pueda, pero si una moto es buena el piloto se adapta más fácilmente en este caso. La gran incógnita o la gran diferencia de ser muy rápido, es la constancia. ¿Podré ser rápido en momentos puntuales? Sí. ¿Podré ser rápido de manera constante? No lo sé, esa es la diferencia que hacen los buenos pilotos, pero todo va a depender de cómo sea de rápida la adaptación a la moto», contestó.

Ducati no quería a Márquez

Sobre si entiende lo reacia que fue Ducati a que llegara a su órbita, Márquez dijo que él no lo vio así: «Nunca he tenido este sentimiento porque sino no habría dado el paso. Una de las cosas es que siempre intento evadirme de los titulares a lo que pasa. Siempre he estado muy arropado por Gresini, que me dio mi tiempo, y ese fue el porqué di el paso al equipo Gresini, porque nunca me empujaron hasta que se aclaró mi cabeza. No quería decir nada hasta aclarar mi cabeza».

En cuanto a cuándo va a mover ficha para el curso 2025 y si hay posibilidades de quedarse en Ducati, Marc Márquez comentó: «Para el año que viene, 2025, no hay nada hablado con nadie. Tengo que valorar cuál es la mejor situación, siempre y cuando esté bien en pista y que haya un buen rendimiento en pista».

Sobre si en Malasia 2023 le pusieron un contrato encima de la mesa, dijo: «Siempre he sido muy profesional y muy discreto. Han habido contactos con diferentes marcas pero mi discurso siempre era el mismo, ver qué pasa con Honda y luego decidir el futuro. Tienes que intentar pensar lo que necesitas en ese momento. Espero que haya contactos con todas las marcas del paddock porque significa que estas bien en pista. Siempre me he sentido muy respetado por Gresini».

«Sería un error pensar en el título»

A la pregunta de si es posible ser campeón con una Ducati no oficial, Marc Márquez contestó: «Sigo en el mismo discurso que antes. Sería un error pensar en el título porque llevo dos años sin una victoria, un podio y en agua, en alguna sprint race he sacado la cabeza un poco, pero no puedes pretender iniciar un proyecto así. Hay ilusiones, pero de la ilusión no se vive, se trata de disfrutar y de probar cosas y avanzar, pero no se puede afrontar una temporada sin haber hecho la pretemporada y viendo de las temporadas que vengo».

Respecto a si siente que este cambio de cromos es un órdago para volver a ser el que era, espetó: «Cuando me operé por cuarta vez del brazo fue para mejorar mi vida personal, porque los dolores eran insoportables y me cambiaron hasta el carácter. Este último año me he roto muchas cosas y no he tenido esa constancia física para seguir evolucionando. El objetivo era que mi que mi carrera deportiva siguiera muchos años más, pero para eso tengo que seguir divirtiéndome en los puestos de arriba, intentar una buena progresión y podemos buscar el disfrutar carrera tras carrera».

Estado físico

Sobre cómo se encuentra físicamente, Marc dijo: «Estoy bien. He hecho una pretemporada normal. Esas dos semanas de vacaciones a principios de diciembre y luego ir rodeándote y aún queda. Físicamente cada vez me siento mejor. He buscado esa constancia para no tener lesiones porque no conseguía tener el ritmo nunca. Aún quedan dos meses y hay que seguir con la progresión».

Además, reconoció que le ha preguntado bastante a su hermano por la Ducati: «Quizás demasiado, pero sí es cierto que en algunas ocasiones he sido un poco brasas». Acto seguido, Marc Márquez habló sobre problemas de síndrome compartimental, que le han obligado a pasar por el quirófano nuevamente este verano para poder llegar al cien por cien al inicio de la temporada.

«Empezaron los problemas a finales de 2022, luego en 2023 en algunas carreras había mucho problema. Una de ellas fue Le Mans, que me caí porque no tenía tracción en el freno ni nada. La segunda parte de la temporada ha ido a más. El único periodista que medio vio algo fue Germán. La explicación es sencilla. Solo me he operado el derecho. El cuerpo se acuerda de todo pero se adapta a todo. Se ha adaptado fortaleciendo otros músculos. Tengo fuerza en este brazo pero de manera diferente. No dudé en ningún momento», comentó.

Temor en el paddock

La llegada de Márquez a Ducati ha generado cierto miedo en el paddock, aunque él se muestra cauto y aseguró que no es así: «En este caso no veo temor en la parrilla. Soy uno más. Sí que si vienes de ganar cuatro títulos seguidos igual puedes generar temor, pero vengo de una situación me han ganado muchos pilotos, jóvenes, y con ganas, y me tengo que reinventar para ver qué hacen mejor los demás. Me enfrentaré a pilotos que llevan muchos años con la misma moto y que tendrían que estar por delante de mí, mientras que mi trabajo será dar el ciento por ciento».

«Estar en un equipo privado es diferente. Ya lo pudo ver en Valencia Normalmente tenía 4 motos en el box y aquí solo tenía una. Habrá que trabajar mucho con la moto, muy serio, y se podrá optar a todo con las lógicas diferencias de un equipo oficial a uno privado, pero mi trabajo será dar el ciento por ciento», dijo sobre poder competir en igualdad de condiciones.

En cuanto a la lucha por el título, Marc Márquez explicó: «Estoy muy relajado porque he conseguido ir a mi bola. Esto es súper importante. Estoy haciendo una pretemporada buena, intensa, y tengo ganas de que llegue Malasia porque físicamente me siento preparado. Hay ilusión, pero no se puede ir con ansia. Hay ganas, pero no se puede ir con una venda en los ojos. No puedes empezar la casa por el tejado. Poco a poco intentaremos trabajar lo mejor posible y si puedo mejorar resultados lo intentaré, como todos los pilotos, pero de entrada como piloto Ducati, con los tres primeros pilotos del Mundial de la misma marca, no se puede optar a luchar contra ellos. Lo tienes que ir creando para que llegue ese momento».

Sobre la sensaciones con Frankie Carchedi tras su primera toma de contacto, el 93 afirmó: «Lo conozco de un día, pero hemos hablado mucho. Nos hemos llamado, pero lo importante es que es un técnico aplicado y sin horarios. Si hay que trabajar más se hace y su implicación e ilusión son muy buenas, además de la tranquilidad que exteriorizó en todo momento. Estuvo tranquilo, fue a su rollo, con su pauta, y no se dejó influenciar por nadie». Por último pidió un deseo para este 2024: «Que no haya lesiones. SI no hay lesiones va a ir muy bien».