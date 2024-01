La jefa del equipo de Márquez alimenta la esperanza con el Mundial: «Lo espero de alguien como él»

La sonrisa de Marc Márquez en el test de Valencia ha despertado la ilusión de luchar por el Mundial dentro del equipo Gresini Racing. Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini y jefa del equipo, se mostró muy contenta al ver la sonrisa en la cara del seis veces campeón de MotoGP al quitarse el casco tras bajarse de la moto después de su primera salida con la Desmosedici. Cuando vio su primera reacción, dijo «Ok, aquí vamos». «No sé ganar, pero luchar por el Mundial sí, lo espero de alguien como él», agregó.

Ese es el objetivo tanto del ilerdense como de su equipo para este año, pelear por todo, incluido el Mundial. Padovani heredó el equipo de Fausto Gresini hace unos años y los resultados han sido bastante buenos. La pequeña estructura italiana comenzó a crecer en su primer curso con las cuatro victorias de Enea Bastianini, que le permitieron alcanzar la tercera posición del Mundial de MotoGP. En este segundo año también han logrado varios triunfos, y en el tercero confían en dar un paso más y pelear por el Mundial con el fichaje del octocampeón del mundo.

«Se presentó al equipo de una manera tranquila y humilde. Uno espera quién sabe qué de alguien que ha ganado mucho, pero fue todo lo contrario. De hecho, estaba incluso un poco agitado, ansioso por subirse», comentó la jefa del equipo sobre la llegada de Marc Márquez a Gresini Racing. Padovani comentó, además, cómo se dio cuenta de que este año van a poder luchar por el campeonato del mundo.

Había mucha expectación por ver la reacción de Marc Márquez tras su primera salida a pista con la GP23. Hasta la jefa del equipo estaba en el box, pendiente de que se quitara el caso, y cuando lo hizo se dieron cuenta de que este año podrán luchar por todo. «Yo estaba en boxes esperando a que se quitara el casco después de la primera salida, quería ver la primera expresión cuando se bajara de la moto. Vi esa sonrisita en su cara y me dije: ‘Ok, aquí vamos’. Estaba muy contento, además prefirió parar una hora antes para no correr riesgos», desveló en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Padovani confía en Marc Márquez

Marc estaba muy contento tras rodar las primeras vueltas con su nueva moto, e incluso llegó a bromear con el hecho de pelear por todo esta temporada: «No sabía que lo había dicho, pero está claro que, después de todo, quiere volver al juego tras años difíciles por el problema del freno, el brazo y un regreso con una moto difícil que ya no le permitía ciertos resultados y con la que se caía muchas veces. Sin embargo, nunca renunció a esforzarse para dar lo mejor».

El de Cervera quiere recuperar la sonrisa encima de la moto y volver a disfrutar, como antaño, antes de sufrir el calvario de las lesiones. Padovani tiene claro que Márquez, pese a ser un debutante con la Ducati, puede pelear por el Mundial contra los dos titanes que han dominado la competición este año, el bicampeón de MotoGP Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que correrán con la Desmosedici de 2024.

«No sé ganar, pero luchar por el Mundial sí, lo espero de alguien como él. Está claro que Bagnaia es un piloto muy fuerte, tiene mucho control sobre la moto y ha crecido mucho en los últimos años. Martín es otro a ese nivel y pilota la Ducati de una manera espectacular. Bezzecchi está creciendo bien. Así que diría que no será tan obvio el hecho de ganar el Mundial, pero lo intentaremos, estamos ya a nivel de equipo oficial nosotros también y creceremos junto a él», concluye Padovani que aseguró no estar preocupada por la continuidad del español tras este primer año: «Ya lo iremos viendo».