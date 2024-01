Marc Márquez arranca el año más importante de su carrera

Marc Márquez está llamado a ser el gran protagonista en 2024. Su fichaje por Ducati le ha convertido en el centro de todas las miradas, no solo de la parrilla de MotoGP o de los de Borgo Panigale sino también a nivel mediático. El ilerdense arranca un año ilusionante, en el que espera recuperar la sonrisa encima de la moto, después de una de las temporadas más duras de su carrera en la que ha batido su récord de caídas en un año (un total de 29). Arranca un nuevo comienzo para el ocho veces campeón del mundo y la gran pregunta que todos se hacen es ¿caerá el noveno título?

El nuevo piloto de Gresini Racing deslumbró en su estreno oficial con la GP23, marcando el cuarto mejor tiempo del día en el test de Valencia. No obstante, ese resultado no sorprendió a sus compañeros en la parrilla ya que prácticamente todos se esperaban que fuera de los más rápidos. De hecho, Pecco aseguró cuando se anunció su fichaje por el equipo satélite de Ducati que Márquez firmaría el mejor tiempo en Valencia.

No andaba muy desencaminado el bicampeón del mundo de MotoGP, ya que el español firmó el cuarto mejor tiempo del día, a una décima de Maverick Viñales, que marcó el mejor registro, y a milésimas de Marco Bezzecchi, que fue la mejor Ducati. El comienzo de esta nueva etapa no pudo ser mejor para un Marc Márquez que va a por todas este año, aunque sus deseos para el 2024 son no lesionarse y tener buena salud.

«En lo que se refiere a las carreras, deseo no sufrir lesiones. Y en lo personal, simplemente tener buena salud», aseguró el ilerdense al canal oficial de MotoGP al ser preguntado por sus deseos para este nuevo año en el que se estrenará al manillar de una Ducati por primera vez en su carrera. Como él mismo reconoció en la entrevista con DAZN salta a la moto campeona, «así que está en mis manos».

Márquez tiene en sus manos poder volver a pelear por victorias, podios, poles e incluso por el título este año, puesto que llevará una moto que le permitirá estar arriba como ya se vio en Valencia. El 93 sabe que si está físicamente al cien por cien va a ser competitivo y podrá pelear por las posiciones delanteras de nuevo. La Honda ha pegado un bajón en los últimos años, coincidiendo también con las lesiones del octocampeón, y eso le ha obligado a forzar más de la cuenta para poder ganar posiciones. De hecho, este año ha batido su récord de caídas en un año (29 en total).

Márquez va a por Rossi

Habrá que esperar para ver cómo avanza la temporada, las mejoras de la moto… pero la gran pregunta que se hace todo el paddock ahora mismo es si podrá lograr el noveno título e igualar así a Valentino Rossi. Tiene las armas para ello, pero Pecco y Jorge Martín no se lo van a poner nada fácil. El título va a estar más caro que nunca, pero este año no ya no le hará falta seguir a los que van rápido para meterse en Q2.

Ese es el gran objetivo del piloto leridano para este año, poder conseguir el noveno campeonato del mundo, sería el séptimo de MotoGP, para agrandar todavía más su leyenda y ponerse a la altura de uno de los mejores de todos los tiempos como Rossi. Las lesiones le han impedido poder luchar por títulos en los últimos años, y cuando volvía a estar al cien por cien físicamente la moto no acompañaba. Por eso ha decidido buscarse la vida, salir de su zona de confort, arriesgarse e irse a la moto más rápida de la parrilla, la Ducati.

Adaptación a la Ducati

Este 2024 es muy importante para Marc Márquez porque ha dado un cambio radical en su carrera deportiva. El de Cervera ha puesto punto y final a 11 años en Honda donde ha ganado seis campeonatos del mundo, y comienza una nueva etapa en Gresini con la Ducati GP23 en busca de volver a sonreír encima de la moto. Esa sonrisa ya se vio tras bajarse de la moto después de dar sus primeras vueltas con la nueva moto. Y es que hay veces en la vida que un gesto dice más que mil palabras.

El hexacampeón de MotoGP se adaptó muy rápido a la nueva moto, más de lo que él mismo esperaba, y se puso al frente de la tabla de tiempos en el test en pocas vueltas. «Me pude adaptar a ella mucho más rápido de lo esperado. Muy pronto me encontré muy bien, con muy buenas sensaciones. El tiempo salía sin buscarlo de forma exagerada», dijo.

Márquez no quiere hacer comparaciones entra la moto de los de Borgo Panigale y la de los del Ala Dorada, pero tiene claro que depende de sí mismo para hacer grandes cosas este año: «No me gusta compararlas, y menos en público. La Ducati es una moto diferente a la Honda, con un estilo de pilotaje diferente. Salto a la moto campeona, así que está en mis manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto».