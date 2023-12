Los rivales ya temen a Marc Márquez

Marc Márquez apenas se ha subido un día a la Ducati y los rivales ya empiezan a temerle. Su gran rendimiento a lomos de la Desmosedici en el tests de Valencia de MotoGP dejó a todos impresionados, aunque todos reconocieron que se esperaban que fuera rápido desde el inicio. Sin embargo, Joan Mir, advirtió de que cree que el de Cervera no ha «enseñado todas las cartas» en su debut con Gresini Racing.

El ex de Repsol Honda terminó con el cuarto mejor tiempo del día en su primera toma de contacto con la GP23. De hecho, el 93 llegó a liderar la sesión durante un rato e incluso bajó su mejor registro cuando ya era primero. «A mí no me ha sorprendido, porque ha cogido una moto que ya estaba completamente evolucionada y nadie duda del talento y la velocidad que tiene Marc para ser rápido. No creo que haya enseñado todas las cartas», lanzaba», decía Mir, compañero suyo en los del ala dorada.

Su adaptación a la Ducati tras 11 años con la misma moto fue rapidísima, tanto que hasta los jefazos de la casa de Borgo Panigale quedaron impresionados. Tardozzi, jefe del equipo italiano, calificó su primera salida a pista como «impresionante». Incluso Enea Bastianini, del Ducati Lenovo, se quedó asombrado al ver los datos de la telemetría de cada giro que hizo Marc Márquez en sus primeras 49 vueltas con la mejor moto de la parrilla.

«Hizo un buen tiempo, hizo un intento de vuelta rápida. Sabíamos que iba a ser competitivo, tenía curiosidad por ver sus datos y Marc es increíble. Su manera de pilotar es muy buena. Vamos a ver cómo es el año, seguro que también es complicado para todos porque él será rápido», confesó el piloto antes de desvelar que ya el ocho veces campeón del mundo era el más rápido en un tramo del circuito Ricardo Tormo de Cheste: «En la curva 8 es impresionante, está ya delante de todos nosotros».

Ducati le ve peleando por el Mundial

La llegada de Marc Márquez a Ducati ha generado un terremoto dentro de la compañía italiana, que ven como un desafío su fichaje aunque no dudan que «luchará por el Mundial hasta el final». Así de claro se mostró el CEO de los de Borgo Panigale, Claudio Domenicali, en una entrevista reciente en La Repubblica.

«Márquez es un gran campeón, de eso no hay la menor duda. Si Marc hace los suficientes méritos para ganar el título en 2024, también estaremos contentos», agregó el máximo responsable de la marca. Además, aseguró que los siete pilotos restantes que tiene Ducati ya han empezado a estudiar al seis veces campeón de MotoGP desde Valencia. «Nuestros otros siete pilotos han comenzado ya a estudiar su forma de pilotar, pues logró estar en pocos minutos delante. Será un estímulo, un ejemplo. Todos mejorarán».

El leridano ha recuperado la sonrisa encima de la moto y, como dijo Dani Pedrosa, eso «no es una buena noticia para la competencia». Si está bien, el español es uno de los candidatos claros a pelear por el título junto con Jorge Martín y Pecco Bagnaia. El madrileño y el italiano se han batido este año en un duelo espectacular que ha acabado con el de Ducati Lenovo revalidando el título. Pero este año, a ellos, se les une un nuevo y peligroso integrante como es Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo y uno de los mejores pilotos de la parrilla.