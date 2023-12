«Para alguien como Marc Márquez pasar de la Honda a la Ducati era un juego de niños»

Gino Borsoi, Team Manager del Pramac Racing (Ducati), se deshizo en elogios hacia Marc Márquez tras su estelar estreno con la Desmosedici en el test de Valencia de MotoGP. El ilerdense dejó a todos boquiabiertos al ir rápido enseguida y todos le ven ya como un candidato al título junto a Jorge Martín y Pecco Bagnaia el año que viene. El hombre clave del Pramac reconoció que al venir de una moto difícil y subirse a otra mucho más fácil, «para alguien como él era un juego de niños».

«Me parece que fue rápido», comenzó diciendo entre risas al preguntarle qué le había parecido la llegada de Marc Márquez a Ducati. «Ya ha demostrado que todavía tiene velocidad, aunque eso no estaba en absoluto en duda, y me ha sorprendido su velocidad de adaptación a la Ducati. Me imagino que venía de una moto difícil y se subió a otra mucho más fácil, para alguien como él era un juego de niños. Una temporada es otra cosa, seremos muchos los que lucharemos por ella», añadió.

La llegada del ilerdense a la estructura del Gresini Racing ha generado un terremoto en la casa de Borgo Panigale, ya que como dijo Dall’Igna «Ducati no le quería». Es que Marc Márquez no es cualquiera, es ocho veces campeón del mundo, uno de los mejores pilotos de la historia del motociclismo, y en Ducati temen que su llegada pueda afectar al ecosistema que tienen dentro de la marca. Borsoi cree que tanto Bagnaia como Martín deben vivir su llegada «de la forma más inteligente posible».

«Todos debemos vivirlo de la forma más inteligente posible: si él es más fuerte que nosotros en determinadas áreas tendremos que aprender de él. Marc también tendrá que descubrir ciertas cosas y lo hará aprendiendo de Pecco, de Jorge, de quien esté delante. Será muy interesante descubrir su estilo de conducción, sus características y por nuestra parte tendremos que ser buenos aprendiendo y ser mejores que él», dijo el Team Manager del Pramac en una entrevista en GPOne.

Borsoi explica el cambió de Martín

Durante la entrevista, Gino también repasó la temporada del Pramac y en especial de Jorge Martín. El piloto madrileño dio un cambio a mitad de temporada y eso le ha permitido llegar a las últimas carreras con opciones de pelear por el título. Respecto a ese cambio de Martinator y el hecho de que Ducati eligiera a Bastianini antes que al español para subir al equipo oficial a finales de 2022, Borsoi quiso centrarse en la mejoría de su piloto durante la temporada.

«No quiero hablar del pasado, pero definitivamente quiero subrayar el gran recorrido que hizo durante la temporada. Habíamos hablado durante el invierno, sabíamos que era un piloto muy rápido, pero le dije que era bueno conseguir las poles, pero los puntos se conceden el domingo. Es mejore dar un paso atrás e intentar preparar mejor la carrera, sin preocuparnos demasiado por la pole. Así fue, empezamos con las orejas gachas, concentrándonos en ser rápidos todo el tiempo y no sólo un par de vueltas. Luego, cuando la base estuvo ahí, presionamos para volver a ser rápidos en la clasificación y él fue muy bueno siguiendo las instrucciones».

Este año Martín partía como tapado, pero en 2024 será favorito al título. Sobre eso, el Team Manager del Pramac comentó: «Esto son pensamientos que yo también estoy teniendo estos días, espero que partamos de nuevo desde este nivel, hagamos todo bien y luego veremos si los resultados nos dan la razón. El piloto y la moto están ahí, no nos falta absolutamente nada como este año, sobre todo desde el punto de vista técnico. Tenemos que agradecer a Ducati que siempre se ha portado muy bien con nosotros, nos dio todo sin detenerse nunca, dándonos la oportunidad de competir aunque fuera un riesgo para ellos. Siempre han estado muy presentes, felicitaciones a Dall’Igna, Domenicali y toda Ducati».