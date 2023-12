Ducati confirma que Marc Márquez podría subir al equipo oficial

La llegada de Marc Márquez al equipo Gresini ha trastocado todos los planes de Ducati. Algunos no querían que el ocho veces campeón del mundo se incorporara a sus filas por los problemas que podía causar en el ecosistema del equipo, mientras otros, como Gigi Dall’Igna, padre de la Ducati, sí querían ver a uno de los grandes de este deporte con su moto. Ahora, Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse, ha reconocido abiertamente que el ilerdense es uno de los candidatos para subir al equipo oficial en 2025.

Sorprenden bastante estas declaraciones teniendo en cuenta lo que dijo Dall’Igna de que Ducati no le quería, pero ahora que le tienen en sus filas, y han visto de lo que es capaz en tan solo unas vueltas con la Desmosedici, ya hablan incluso de juntarle con Pecco Bagnaia. Cabe recordar que a finales de 2024 terminan contrato los dos pilotos de rojo, tanto el bicampeón del mundo como su compañero Enea Bastianini, al que las lesiones le han impedido mostrar su mejor nivel este año.

Ante la pregunta de si es posible ver a Marc Márquez vestido completamente de rojo en el Ducati Lenovo en 2025, Paolo Ciabatti no rehuyó la cuestión y dejó abierta la posibilidad de que el de Cervera suba al equipo oficial la siguiente temporada de MotoGP: «Como todavía no hemos definido los pilotos para 2025, diría, sin problemas, que Marc será uno de los candidatos para el equipo oficial. Ya no estamos en esa época precovid, donde un piloto como él podía ganar sueldos supermillonarios», aseguró el director deportivo de Ducati Corse.

Ducati se rinde a Márquez

Ciabatti no solo dejó abierta la puerta del equipo oficial de Ducati a Marc Márquez sino que también se deshizo en elogios hacia él en una entrevista en GPOne: «Es de sobra conocido el talento de Marc Márquez y creo que hay muy poco que añadir al respecto. En mi opinión, teniendo en cuenta los resultados que Ducati ha conseguido esta última temporada, con tres motos delante de todos, no había necesidad de tenerle con nosotros. Al mismo tiempo es motivo de gran orgullo para la compañía ver a un campeón como Marc sobre una Desmosedici. Para nosotros es un reconocimiento más al trabajo que estamos haciendo».

Respecto a los motivos por los que el 93 ha decidido marcharse del Repsol Honda tras 11 años vistiendo el mono naranja característico de los de HRC, el director deportivo de Ducati reconoció que entiende por qué el español ha decidido cambiar de aires: «Marc es un ganador y sus títulos mundiales así lo corroboran. Es evidente que si Marc ha elegido Ducati es porque quiere volver a ganar. Para todos nosotros será algo inédito y su llegada nos pone en una nueva situación a gestionar».

Jorge Martín y Ducati

Por último, Ciabatti habló sobre Jorge Martín, que estuvo a punto de vestir de rojo el año pasado pero finalmente decidieron subir a Enea Bastianini. «Cuando elegimos a Jorge Martín fue porque estábamos convencidos de su valía y pensábamos que podía llegar a ser campeón mundial. A veces me da pena escuchar ciertas opiniones de gente que dice que Ducati no quiere que Martín gane. Si Ducati no quisiera que Martin se jugara el campeonato, no le daría las mismas opciones que tiene Pecco», concluyó uno de los jefazos de Ducati.