Duro ataque a Marc Márquez desde Ducati: «Va a provocar un desastre»

Desde una parte de Italia siguen sin encajar el fichaje de Márquez por una Ducati a la que el campeón español sacó el mejor rendimiento en la primera sesión de test de hace varias semanas en Cheste. En los últimos días se han sucedido los ataques hacia el ocho veces campeón del mundo y el último ha sido el de un Andrea Iannone que tras ser sancionado por dopaje volverá a competir con el equipo italiano en Superbikes.

Andrea Iannone, que en su día estuvo a los mandos de una Ducati antes de su sanción, atacó sin piedad a Marc Márquez después de que el ex de Honda demostrar hace unos días que está para tutear a los mejores tras su fichaje por Gresini Racing Team. El jefe de Ducati dejó claro hace unos días que la mayoría de los jefes del equipo no querían al de Cervera en el equipo dejando claro el sentir desde Italia.

«¡Va a provocar un desastre desde la primera carrera! Su manera de correr es hacer un desastre, esa es la verdad. Se cabrea cuando los demás le hacen lo que él siempre hace. Si lo tratas igual que él a ti, le molesta», afirmó Andrea Iannone en un claro ataque hacia el piloto español. Pero el italiano, que esta temporada puede volver a correr tras finalizar su sanción, siguió a lo suyo también opinó sobre la gestión que tendrá que hacer Ducati para poder frenar supuestamente al de Cervera.

«Ducati tiene experiencia para gestionar a los pilotos. Y, si Márquez va demasiado lejos, será en detrimento suyo. Que será muy rápido es cierto, pero no será fácil para él. Bezzecchi está bastante fuerte, Pecco también, aunque de otra manera. Martín es un tipo duro y Morbidelli, que se unirá a Pramac, también será fuerte», afirmó el el piloto italiano que competirá en 2024 con el equipo que Ducati tiene en Superbikes.

Críticas a Márquez en Italia… y Ducati

Los primeros días de Marc Márquez en Ducati no están siendo nada fáciles para el piloto que decidió poner punto y final a su excelente viaje en Honda para alistarse en un proyecto que le permita volver a competir con los mejores. Después de su última carrera con Honda en el GP de la Comunidad Valenciana, el campeón español se subió por primera vez a los lomos de la Ducati en los primeros días de test y demostró que está para competir con los mejores.

Quizá su buen hacer con la moto italiana no sentó bien a los pilotos y jefes más críticos con el de Cervera que hicieron sentir su malestar con el ex de Honda. Entre ellos un Bezzecchi con el que tuvo problemas durante la última prueba del Mundial y hubo declaraciones subidas de tono. Se espera un año caliente para Marc Márquez en un equipo italiano en el que sigue presente la sombra de Valentino Rossi, tanto en la zona noble del equipo como en el pensamiento de algunos pilotos que han sido criados en la escuela del histórico 46 de la parrilla. Márquez no lo tendrá fácil en Ducati… y si compite con los mejores con una moto inferior, menos.