Márquez asombra en su estreno y el jefe de Ducati insiste en que «no le quería»

Gigi Dall’Igna compareció ante los medios antes de que arrancara el test en Cheste y habló sobre la llegada de Marc Márquez a Ducati, lo que supone para la estructura contar con un piloto de su talento y que en su estreno ya ha demostrado de lo que es capaz. Además, el gurú del fabricante italiano reconoció que la postura de la fábrica era «que no quería a Marc Márquez». Sobre el estilo del ilerdense, el máximo responsable de Ducati Corse, reconoció que sabrán «adaptar la moto a sus consejos para llevarla a su estilo».

«Con nuestra moto han ganado prácticamente todos los pilotos que se han subido a ella, con lo que imagino que su estilo irá bien. De todos modos, sabremos adaptar la moto a sus consejos para llevarla a su estilo», dijo el creador de la mejor moto de la parrilla al ser preguntado por el estilo de Márquez y su adaptación a la moto.

Dall’Igna reconoció que «seguramente, la posición de Ducati era que no quería a Marc Márquez». Aunque reconoce que es un orgullo tener a un piloto como el español en sus filas: «Tengo curiosidad por verle, escuchar los comentarios que me dará, porque es uno de los pilotos más importantes en la historia del motociclismo y, por lo tanto, es un honor que tuviera ganas de correr con nuestra moto».

Respecto a las palabras en las que aseguraba que será difícil gestionar la presencia de Marc en Ducati, Dall’Igna explicó: «Esto quiere decir que Marc es un piloto incómodo, porque es uno de los pilotos más importantes de la historia del Mundial y nosotros tendremos que ser buenos a la hora de gestionar bien las relaciones entre todos los equipos y entre todas las personas que trabajan en Ducati, porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía que hay dentro de nuestra estructura».

En cuanto al rifirrafe entre Bezzecchi y Marc Márquez por lo sucedido en la carrera del domingo, dijo: «Eso fue un episodio de una carrera, que ocurrió y luego pasa». El plan con las motos será el mismo: «Como siempre, no hay un plan, es la regla: cuatro 2024 y cuatro 2023». Además, Dall’Igna desveló las peticiones de los pilotos para la moto de 2024: «Lo que siempre piden los pilotos: más prestaciones, más velocidad, que gire más».

Márquez competirá a una Ducati 2023

En cuanto a la moto con la que iba a salir Marc Márquez a pista dijo que era una Ducati 2023: «Saldrá con la misma que los otros privados, la moto con la que corrió Zarco el Mundial. Sobre la moto de Bastianini, Bagnaia y Martín introdujimos unas últimas evoluciones, que nos dieron algún problema tanto de fiabilidad como de prestaciones, con lo que pensamos que esas evoluciones no son fáciles de usar para los equipos privados, con lo que hemos preferido no meter ciertas cosas, como pasa a veces».

Sobre cómo le afecta a Bagnaia la llegada del 93, Dall’Igna comentó: «Creo que no le cambia, él es dos veces campeón de MotoGP y lo dará todo por serlo por tercera vez. No hay tantos pilotos que lograron ganar dos seguidos, con lo que también él es uno de los más importantes del Mundial ahora». «Lo que me honra, lo que me gusta es que un campeón como él haya elegido nuestra moto y haya hecho renuncias para poder subirse a nuestra moto. Eso me enorgullece de verdad. El hecho de que sea un año de contrato es razonable en el sentido de que los pilotos de los equipos satélites a menudo no tienen contratos muy largos. Es parte del juego, es así. Nos preocuparemos por darle lo mejor posible a todos», agregó.

Respecto a si Márquez hará mejor a la Ducati, el ingeniero italiano aseguró:»Yo escucho a todos los pilotos exactamente de la misma manera. Nunca escucho sólo a un piloto, lo veo equivocado porque lo importante es mejorar la moto. Estoy convencido de que si la moto tiene un problema, aunque no me lo diga un piloto oficial, si lo resuelvo, también el piloto oficial podrá ser más rápido en pista. Toda la vida escuché a todos y seguiré haciéndolo».

Por último habló de la frustración de Martín por no subri al equipo oficial: «Jorge hizo un Mundial increíble y, por desgracia, sólo hay dos sitios en el equipo oficial. Los contratos, sencillamente, hay que respetarlos, porque somos Ducati y respetamos los contratos. Al final de año, concluirán los contratos y valoraremos cuáles serán las mejores opciones para Ducati. Con Jorge hicimos nuestros deberes, le dimos la moto para poder jugarse el Mundial hasta el final, sin juegos, sin nada para penalizarlo, se la jugaron en paridad y empezarán el Mundial en paridad».