Márquez y Honda, unidos para siempre

Marc Márquez ha puesto punto final a su etapa en el Repsol Honda Team pero los recuerdos permanecerán para siempre. El ilerdense ha querido plasmar los mejores momentos con la marca japonesa para tenerlos siempre presente cada día, esté donde esté. Las imágenes de la celebración de cada uno de los seis títulos de MotoGP que ha conquistado lucen en el techo de la zona de trabajo de su motorhome.

Han sido 11 temporadas juntos en las que Marc Márquez y Honda han vivido grandes emociones, grandes victorias, títulos, momentos históricos y también momentos duros como los últimos años. A raíz de la lesión en el hombro y el Covid todo cambió. Honda pasó de ser la mejor fábrica a la última de la parrilla. Estas últimas cuatro temporadas, el de Cervera ha sufrido más de lo habitual tanto a nivel físico por la lesión como con la moto.

Pero Marc le quiso a hacer un último regalo de despedida al equipo de su vida, un podio en la sprint. Ya les regaló un podio en Japón, delante de los jefazos de HRC, y en la última carrera al sprint volvió a sacar toda su magia para marcharse por todo lo alto, como lo hace un gran campeón. Él mismo reconocía tras la misma que había sido «un fin de semana lleno de emociones, ha sido imposible controlarlas, aunque lo he intentado»

«Pero, sobre todo el sábado, fue un día muy especial, donde nos llevamos el regalo del podio en el sprint, que esto vino muy bien para despedirse. Porque en el domingo todo puede pasar, como se ha visto. Esto no ha empañado nada la despedida en el garaje, donde ha habido emoción, donde nos hemos abrazado mucho», dijo. Marc recalcó que no es un adiós: «Nos hemos dicho un ‘hasta luego’, porque nunca me gusta cerrar puertas, para nadie, hacia ningún rumbo. Y espero que me queden muchos años de carrera deportiva, así que nunca se sabe».

Un recuerdo para toda la vida

Para el ocho veces campeón del mundo Honda siempre será su casa allá donde vaya, y es por eso que ha querido tener un recuerdo en su santuario, donde se prepara antes de ir al box para la carrera. Los seis títulos de MotoGP están reflejados para siempre en el techo de su motorhome, por lo que cada vez que lo mire siempre se acordará del equipo que le dio la oportunidad de dar el salto a MotoGP.

Pese a que los últimos años no han sido buenos, sobre todo este en el que ha sufrido 29 caídas, su récord en una temporada, Márquez se marcha en busca de recuperar la ilusión por las motos y, quizás, volver a pelear por un título mundial. El campeonato le necesita y él necesita recuperar la ilusión encima de las motos, esa que tenía cuando ganó cada trofeo que luce en sus vitrinas. «Lo principal es entender la moto. Esa es la fundamental; si no entiendes la moto y no te adaptas, no va a ir», explicaba el domingo.

«Por mucho que haya ganado, vengo de pilotar la misma moto durante 11 años, de cuatro operaciones en el brazo, de huesos rotos y muchas caídas en los últimos años. Y dos años sin ganar una carrera. Aunque hayas ganado mucho en el pasado, esto afecta a tu confianza. Tienes muchas preguntas en tu cabeza que iré respondiendo el año que viene poco a poco, no se van a responder el martes», concluyó.