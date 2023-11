Marco Bezzecchi, el cachorro de Valentino Rossi que se la tiene jurada a Marc Márquez

Marco Bezzecchi arremetió contra Marc Márquez tras su caída en la última carrera del año de MotoGP. El discípulo de Valentino Rossi atacó al español, al que calificó como «el piloto más sucio que existe», por tirarle en la tercera curva del Gran Premio. El italiano intentó pasarle por fuera pero el ilerdense dejó correr la moto para mantener la posición por el interior, y al llegar a la curva ambos se tocaron y el del VR46 Racing se fue al suelo. Su carrera había terminado, según él, por culpa de Márquez.

Tras la misma, el piloto italiano aprovechó para cargar contra el que será nuevo piloto del extenso equipo de pilotos Ducati. «Márquez decidió poner fin a mi carrera en la tercera curva. Hizo lo mismo que me hizo en Tailandia: me golpeó en la espalda. El problema es que esta vez me dio mucho más fuerte y me he hizo daño en los hombros y en mi pie izquierdo. Su estilo no merece mucha explicación», comentó ante los medios oficiales.

Contact with @marcmarquez93 resulted in a costly crash for Bezzecchi and no further action was taken 💥✅ The Italian did not mince his words after the race 😡#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/aRmgxJY9lm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

Bezzecchi, al que Ducati quiso subir al Pramac para darle una moto oficia, renovó recientemente con el equipo de Valentino Rossi. El Doctor peleó con todo lo que tenía para retener a uno de los pilotos de su academia, ya que su hermano, Luca Marini, se ha marchado a Honda como sustituto de Marc Márquez, y al final consiguió convencer a Marco para que siguiera en la estructura por quinto año consecutivo.

El italiano pidió una penalización para Marc Márquez y como no se la concedieron fue al camión del ocho veces campeón del mundo a echarle en cara la acción. «Cuando haces caer a un piloto, al menos mereces una penalización. Fui a hablar con los comisarios, pero ellos no quisieron hablar conmigo. Intenté hablar con Carlos Ezpeleta, y no quiso atenderme, de modo que después fui al camión de Marc, a hablar con él. Me dijo que no me vio, pero eso es imposible», comentó.

Recado de Bezzecchi a Márquez

Marc no quería saber nada del tema. «No voy a perder el tiempo con él», dijo el 93 al ser preguntado por las declaraciones del pupilo de Rossi criado en la VR46 Riders Academy. Bezzecchi no solo le acusó de ser «el piloto más sucio» de la parrilla sino que fue más allá y aseguró que «Márquez no respetará a los pilotos de Ducati el año que viene». «Los comisarios nunca tocan a Marc, que es el piloto más sucio que existe», agregó.

La llegada del seis veces campeón de MotoGP a una Ducati no le ha sentado nada bien a un Marco que se la tiene jurada al piloto español, y dejó claro que él hará «lo mismo» y tampoco respetará a los pilotos Ducati. Márquez no quiso entrar en el juego y tan solo dijo que Bezzecchi «se va a arrepentir de lo que ha dicho en el camión, pero cuando madure más».

«A partir de esto, la acción ha sido clara en la primera vuelta. Si intentas mantener el exterior para devolver el adelantamiento en la curva 4 tienes las de perder. Punto y aparte», aclaró el ya ex piloto de Repsol Honda en su última comparencia con los colores de HRC. Es cierto que Bezzecchi ha dado un salto adelante este año y por eso ha sido tercero del Mundial, pero es consciente que con Marc a lomos de una Ducati ese puesto el año que viene puede peligrar y ha decidido pasar al ataque fuera de la pista.