Ducati da por cerrada la llegada de Marc Márquez

La salida de Marc Márquez del Repsol Honda rumbo a Ducati está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Desde el equipo italiano ya dan por hecho que el piloto de Cervera abandonará a los del ala dorada para irse a Gresini junto a su hermano Álex. Gigi Dall’Igna, CEO de Ducati Corse, ha desvelado tras el GP de Japón que el español «ha decidido dejar una Honda para subirse a una Ducati no oficial».

No hay una voz más autorizada en Ducati que Gigi Dall’Igna para hablar del posible desembarco del ocho veces campeón del mundo en una de sus motos. Tras las declaraciones de Paolo Ciabatti y Davide Tardozzi en la India asegurando que el ilerdense se reuniría con los jefes de HRC en Motegi, ahora ha sido el máximo responsable del departamento de carreras de los de Borgo Panigale quién se ha pronunciado sobre el futuro del hexacampeón del mundo de MotoGP.

El ingeniero ha ido un paso más allá en sus declaraciones y da a entender que Márquez ha decidido dejar Honda para subirse a una Ducati satétlite: «Marc ha sido uno de los pilotos más fuertes de la historia, así que el hecho de que quiera subirse a una Ducati sólo puede alegrarnos. Es el comentario más importante que puedo hacer. Ha decidido dejar una Honda para subirse a una Ducati no oficial, así que subraya el hecho de que quiere nuestra moto y eso sólo puede ser un placer».

Sin embargo, cuando le pidieron una confirmación, Dall’Igna echó balones fuera puesto que todavía no hay nada oficial. «Eso es lo que he oído, luego está claro que todavía no hay nada oficial. Creo que hay muchas cosas por hacer, que hay un contrato complicado de romper, en el caso de que él quiera claramente romperlo. Pero me parece que las declaraciones que ha hecho son estas, y desde nuestro punto de vista es grato», dijo en una entrevista con Sky Italia.

En Ducati preocupa el fichaje de Márquez

No obstante, Gigi reconoció que existe cierta preocupación por cómo gestionarán la llegada de Marc Márquez por miedo a que su fichaje «pueda romper algún equilibrio». «De la llegada está todo por definir y valorar, porque todavía no hay oficialidad. Yo sólo he comentado las declaraciones que ha hecho Marc sobre nuestra moto. Este año seguimos centrados en el campeonato, que tiene mucho que decir. Luego, sin duda, Marc es un piloto difícil de manejar por muchas razones y existe la preocupación de que pueda romper algún equilibrio. Al final eso formará parte del juego y dependerá de nosotros gestionarlo».

Por el momento, Márquez todavía no ha comunicado nada sobre su futuro. El 93 comentó tras el test de Misano que entre India y Japón tomaría una decisión pero lo cierto es que todavía no hay fumata blanca o, al menos, el propio piloto todavía no ha hecho pública su decisión si es que la ha tomado ya. En Motegi se ha reunido con los jefes de Honda pero tampoco ha dado detalles ni pistas sobre la conversación. Por tanto, habrá que seguir esperando para conocer la decisión del ocho veces campeón del mundo, aunque las señales de su marcha a Gresini Racing son cada vez más grandes.