El veto de Yamaha a los Márquez: «Ningún miembro de esa familia puede estar aquí»

Yamaha tiene vetados a los dos Márquez, tanto a Marc como a Álex. Así lo ha desvelado Razlan Razali, ex jefe de la escudería RNF Aprilia y anteriormente de Petronas Yamaha, que ha contado como el equipo japonés vetó el fichaje del pequeño de los Márquez para su equipo de Moto2 en el año 2020 cuando dirigía el equipo Petronas, con la intención de subirlo a MotoGP en 2021 aprovechando la marcha de Fabio Quartararo al equipo oficial. El motivo no era otro que la rivalidad entre Rossi y Marc Márquez en 2015, el año de la patada del italiano al español.

«Teníamos un asiento en Moto2, pero Dorna nos otorgó otro para 2020. Me gusta Álex, estaba en mi lista de favoritos. Mantuvimos algunas reuniones en secreto, y firmamos en el motorhome de los Márquez, para que estuviera con nosotros un año en Moto2, y en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Álex a MotoGP con nosotros. Y lo cierto es que realmente llegamos a firmar el contrato para que Álex estuviera con nosotros. Aquello tuvo lugar en agosto de 2019», explicó Razali.

El entonces jefe del equipo Petronas desveló los motivos que le dio Yamaha para poner el veto a los Márquez y, por consiguiente, que el equipo satélite de la marca nipona no pudiera fichar a Álex, campeón del mundo de Moto2 en 2019. «Le comenté a Yamaha que quería fichar a Álex para Moto2, y después para MotoGP. Y Yamaha dijo: ‘No, ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha’. Yo les pregunté el motivo, este es mi equipo. Y dijeron: ‘Por lo que ocurrió en 2015’. Se convirtió en algo personal para ellos».

"Ningún miembro de la familia Márquez en Yamaha. Fue por @marcmarquez93 y lo que pasó en 2015" 👀 El 'veto' al fichaje de @alexmarquez73 para su equipo satélite por ser hermano de quien es 💥 La historia de 'Álex', ya en DAZN 🎥 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uiTGkbB6mO — DAZN España (@DAZN_ES) December 7, 2023

Esas fueron las declaraciones de Razali en ‘Álex’, el documental que ha estrenado DAZN sobre el pequeño de los Márquez. Al ya ex jefe del RNF, expulsado recientemente de la competición, todavía le sigue sorprendiendo aquella decisión. Por su parte, el protagonista de esta historia, Álex Márquez también ofreció su versión de los hechos en el documental que se ha estrenado este jueves sobre su persona.

Álex Márquez da su versión

«Era mi quinto año en Moto2, se me había criticado por eso. Yo hacía años que quería subir a MotoGP. Era un año raro de contratos, ya estaban casi todos cerrados, era el 2+2 este, a mí me pillaba en el uno. A mitad de año tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y dos en MotoGP con Yamaha Petronas. Fabio (Quartararo) estaba ganando, estaba delante luchando con Marc, y era una moto que me gustaba, que podía irme bien por mi estilo de pilotaje, pero no acaba de salir por ‘x’ razones», empezó diciendo Álex.

El de Cervera no quiere decir que fue un veto pero reconoce que Yamaha aceptó que corriera en Moto2, pero se negaba a que ocupara un asiento en su equipo satélite en MotoGP: «El caso es que yo no diría que fue un veto, pero lo cierto es que no tuve el OK de Yamaha. Yo tenía luz verde para hacer el año en Petronas en Moto2, pero no para hacer los dos años en MotoGP. Fue todo muy rápido, de una semana a la otra. Al ver eso, decidí quedarme en mi equipo, el VDS». Al final, en 2020, el 73 terminó subiendo a MotoGP de la mano del Repsol Honda donde hizo pareja con su hermano Marc.

Márquez y su enemistad con Rossi

En última instancia apareció Marc Márquez para contar con pelos y señales cómo fue el veto de Yamaha a su hermano Álex, que firmó en su motorhome con Petronas: «En nuestro motorhome, en Brno (República Checa) en 2019, Álex firma por Petronas. Razlan fue valiente y honesto, valoró al Álex piloto sin llegar a pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando su nombre llegó al box de Yamaha, le vetaron. Tal cual. Incluso siendo un equipo satélite y firmando con Petronas, no con Yamaha».

Por último, Marc se pronunció sobre su rivalidad con Valentino Rossi, que alcanzó su máximo nivel en Malasia 2015 con la famosa patada del italiano al de Repsol Honda: «Más que rivalidad con Rossi, siempre la he tenido con Yamaha, con Lin Jarvis nunca me he hablado mucho. Es triste que en el paddock pasen estas cosas. Creo que por mucho que sean familia o amigos, se tienen que diferenciar las cosas. Y ya te digo yo que muchos amigos en el paddock hablan más de cosas técnicas entre ellos que los que nos hablamos yo y mi hermano».