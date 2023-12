Márquez abre la puerta a un posible regreso a Honda

Tras 11 temporadas en Repsol Honda y ya habiendo realizado los primeros test de pretemporada con la Ducati de Gresini en Cheste, Marc Márquez se despidió formalmente esta semana de la escudería que le ha visto vencer seis veces como campeón de MotoGP al octocampeón. El de Cervera, pese a separar sus caminos, no quiso vaticinar un punto y final, sino un punto y aparte ante un posible regreso futuro a Honda.

Fue durante el Honda Thanks Day, este pasado domingo, cuando Márquez, aún con contrato con ellos hasta el 31 de diciembre, fue despedido por todo el equipo y dejó unas emotivas palabras tras todo este tiempo en Honda, con más momentos felices que malos pese a la despedida. Tras la entrega de u ramo de flores por parte de Koji Watanabe, máximo responsable del HRC, el piloto español arrancó su discurso dejando la puerta abierta a la que considera su casa: «Ojalá este no sea mi último Honda Thanks Day».

«Gracias a todos por venir y apoyar a los pilotos de Honda durante todo el año. Como sabéis, esta temporada es muy especial para mí, con Honda acordamos separarnos, pero, por supuesto, nos volveremos a ver en el futuro si se cruzan nuestros caminos. Ojalá sea así», decía Márquez disparando cualquier especulación ante un retorno más pronto que tarde a Honda pese a vivir media vida ya con ellos: «Han sido 11 años en los que logramos seis campeonatos juntos. Hicimos cosas impresionantes, crecimos juntos, y para mí ha sido todo un placer formar parte de esta familia, de esta gran familia».

Very special feelings at Honda Racing Thanks Day 🫶🏻 Thanks for everything, Japan ❤️🇯🇵 #HRTD2023 pic.twitter.com/SQIJqksvVE — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 3, 2023

Márquez tiene claro que su deseo pasa por volver más pronto que tarde, aunque inicie ahora una nueva etapa con la Ducati, pocos días después de su operación para subsanar sus problemas con el síndrome compartimental que tantos dolores le ha generado este curso: «Sabéis que el Repsol Honda será siempre el equipo de mi vida, la escudería en la que la gente me recordará, pero es verdad que mi objetivo es ganar. He intentado hacerlo siempre e ir a más en mi carrera, pero veremos si en el futuro podemos vernos de nuevo, no sé si es mi último día de agradecimiento de Honda, espero que no, espero volver como piloto de Honda en el futuro. Os llevaré siempre en mi corazón».

Con lágrimas en los ojos, Márquez se despedía en un día que compartió momentos con el resto de pilotos de la escudería en el Honda Thanks Day en la pista de Motegi, entre los que se encontraban no sólo el que será su ex compañero a partir del 1 de enero, Joan Mir, sino también los pilotos Fórmula 1 de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez y los de Alpha Tauri, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. También estuvo repartiendo diferentes momentos de exhibición el campeón de trial Toni Boy, así como Iker Lecuona, piloto de Superbikes.