«Fichar a Marc Márquez ha sido como si Mbappé ficha por el Real Madrid»

En Ducati hay división de opiniones sobre el fichaje de Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo no ha sido precisamente bien recibido por los pilotos italianos de la marca ni por algunos directivos que han intentado menospreciarlo. El ilerdense, sin embargo, ha recibido un capote inesperado por parte del CEO de la marca por la que ha fichado poniendo en valor su carrera deportiva.

«El hecho de que Marc Márquez haya fichado por un equipo Ducati es como si Mbappé fichase por el Real Madrid. Todos sabemos quién es Marc y cómo pilota Marc. Es más, desde el día que probó nuestra moto, en el test de Cheste, nuestros otros siete pilotos están ya analizando cómo conduce nuestra ‘Desmo’, ya que logró estar, en pocos minutos, delante», dijo sobre sus primeros días Claudio Domenicali.

El dirigente italiano tiene claro que el español podrá pelear por el título con Pecco Bagnaia y Jorge Martín. «Solo puedo decir que para nosotros, para Ducati, es un orgullo que Marc pilote, la próxima temporada, una moto nuestra. Yo solo puedo decir que seguiré deseando que el campeón del 2024 vuelva a ser Pecco Bagnaia, pero si de algo estoy convencido es de que Marc peleará por el título hasta la última carrera, tal y como ha hecho Jorge Martín, de forma espectacular, este año», aseveró en una entrevista en la ‘Repubblica’.

En Ducati ya han hecho números del rendimiento que puede dar Marc Márquez y tienen claro que sólo las lesiones le pueden impedir volver a lo más alto, aunque no tenga la moto más moderna. «Juro que ni bajo tortura voy a explicar cuales fueron los resultados de Marc Márquez, pero sí puedo contarle que hicimos simulaciones de carreras como si ya la pilotase, empapándonos en los datos y estilo de su hermano Àlex. Insisto, no me pregunte sobre los resultados, pues no los diré ni bajo tortura», dijo.

Marc Márquez tiene muchos enemigos

Para nadie ha pasado desapercibido el enorme sacrificio que Marc Márquez ha hecho para fichar por Ducati. El ilerdense ha sacrificado el 90% de su salario de la última temporada en Honda –10 millones de euros– para firmar por el equipo Gresini en busca de un noveno título mundial que lo igualaría a Valentino Rossi.

Precisamente el italiano es uno de los principales interesados en que el matrimonio Márquez-Ducati termine lo antes posible para mantener su récord y por seguir sin superar la rencilla de la patada del Mundial de 2015. El italiano es cliente de Ducati a través de su equipo VR46-Mooney y tiene a varios pilotos de su academia pilotando las creaciones de la fábrica de Bolonia.

Rossi no quiere ni oír acerca de la opción de Marc Márquez ganando un Mundial y tirará de influencia por si puede impedir que le vaya bien en un equipo Ducati donde definitivamente tiene ascendencia. El español sabe que tendrá muchos obstáculos en el camino, pero nadie duda de que su talento continúa intacto hasta el punto de equipararlo con Kylian Mbappé. Con una moto competitiva a su disposición, el ilerdense sigue siendo el mejor piloto de la parrilla libra por libra.