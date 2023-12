Ducati se rinde a Márquez por su «espíritu caníbal»

Ducati celebró el pasado viernes la fiesta de los campeones en Bolonia para festejar los títulos logrados en este 2023. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati Corse, habló sobre la llegada de Marc Márquez a una de sus motos y dejó claro que será el equipo Gresini quien gestionará al ilerdense, pero que ellos intervendrán si surge «cualquier situación» durante la temporada. Además, el directivo italiano elogió el espíritu caníbal del español y asegura que no hay ningún piloto que tenga ese mismo espíritu.

«No creo que haya ningún piloto que yo haya conocido que tenga un espíritu caníbal como el de Marc. No se ganan seis mundiales de MotoGP por casualidad. Es muy rápido, muy valiente, muy agresivo en el cuerpo a cuerpo, y tiene una gran voluntad y capacidad para identificar quiénes son sus rivales y apuntarles. Ya veremos. Ninguno de los pilotos que he tenido en el pasado se ha acercado a lo que es Marc», aseguró Ciabatti en la fiesta de los de Borgo Panigale.

El director deportivo de Ducati estuvo muy atento a la actuación y los comentarios del nuevo fichaje de Gresini Racing en el test de Valencia: «Estuve en Valencia cuando Marc se subió a la moto por primera vez y escuché los comentarios que hizo a nuestros ingenieros». «Aparte del hecho de que no puede hablar, porque todavía está bajo contrato con Honda, todo el mundo pudo ver su sonrisa en la televisión cuando se bajó por primera vez de la moto», comentó.

La adaptación de Marc Márquez a la Ducati fue muy rápida. El ocho veces campeón del mundo rindió por encima de las expectativas que tenían los máximos dirigentes del equipo italiano, y terminó con el cuarto mejor tiempo del día siendo uno de los que menos vueltas dio. «En mi opinión, rodó muy fuerte sin forzar demasiado», dijo Ciabatti..

«Es obvio que tener a su hermano Alex Márquez en el equipo jugó un papel importante en la decisión que tomó Marc. Estaba bien informado de lo que podía esperar y creo que será un protagonista importante en el Mundial de 2024», agregó uno de los máximos dirigentes del equipo que domina el campeonato.

Márquez no será gestionado por Ducati

Una de las grandes preocupaciones que tienen en Ducati es cómo gestionar la llegada de un Marc Márquez que apunta a estar en la pelea por el título. Los de Borgo Panigale no querían al de Cervera en sus filas en un principio, aunque según Paolo Campinoti, dueño del Pramac Racing, aseguró que los de rojo dieron el sí al 93 si firmaba por dos años.

«Quizá tengamos que lidiar con algunos quebraderos de cabeza más, pero desde el punto de vista del espectáculo habrá mucho interés porque es un piloto excepcional, ocho veces campeón del mundo, seis veces campeón de MotoGP, que no gana desde hace mucho tiempo, así que querrá aprovechar al máximo esta oportunidad», comentó el ejecutivo italiano.

El rendimiento de Marc Márquez en Valencia le sitúa como uno de los candidatos al título de MotoGP esta temporada, con Martín y Pecco, y desde Ducati temen que se pueda repetir alguna situación como la vivida este curso con el madrileño y el italiano: «Imagino que en determinadas situaciones no será fácil de gestionar, pero igual que no fue fácil la última fase del campeonato con la rivalidad deportiva entre Bagnaia y Martin».

«Márquez no tendrá que ser gestionado por el equipo oficial Ducati, lo tendrá que hacer Gresini. Tendremos que gestionar cualquier situación que pueda surgir en el transcurso de la temporada», concluyó Ciabatti. Lo cierto es que la llegada del español al equipo italiano ha generado mucha expectación, y ahora mismo en MotoGP solo se habla del ilerdense y de los de Borgo Panigale, pese a que Ducati no le quería.