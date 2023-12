Ducati desvela motivo por el que no quería a Marc Márquez

El fichaje de Marc Márquez por Gresini Racing ha puesto Ducati patas arriba. Los de Borgo Panigale no querían al ilerdense en uno de sus equipos porque decían que rompería el ecosistema que tenían implantado, pero el propietario del Prima Pramac Racing, Paolo Campinoti, ha desvelado el verdadero motivo por el que no querían incorporar al ocho veces campeón del mundo a sus filas: el contrato.

Desde la cúpula del equipo italiano de MotoGP no han escondido nunca su deseo de no firmar al ex de Honda. De hecho, unos minutos antes de que arrancara el test de Valencia, Gigi Dall’Igna compareció ante la prensa y reconoció que «la posición de Ducati era esa, no quería a Marc Márquez. Lo que me honra, lo que me gusta es que un campeón como él haya elegido nuestra moto y haya hecho renuncias para poder subirse a nuestra moto. Eso me enorgullece de verdad».

Acto seguido, el director general de Ducati Corse se refirió al hecho de que haya firmado solo un año de contrato con el equipo Gresini y quede libre en 2025: «El hecho de que sea un año de contrato es razonable en el sentido de que los pilotos de los equipos satélites a menudo no tienen contratos muy largos. Es parte del juego, es así. Nos preocuparemos por darle lo mejor posible a todos». Unos días después, en la Repubblica, Dall’Igna insistió que no querían a Marc, «pero el team Gresini ha tenido la oportunidad de ficharlo y no ha dudado en hacerlo».

Campinoti dejó claro que eso no era así, que Ducati estaba dispuesto a fichar al español siempre y cuando firmara por dos temporadas, no una. El propietario del Pramac desveló que ellos también estuvieron interesados en fichar al piloto de Cervera en su día, y Ducati estaba al tanto de ello. Sin embargo, en el equipo que milita Jorge Martín le ofrecían dos años y no uno como quería él. Pero el dirigente italiano reconoció que los de Borgo Panigale estaban al tanto de todo.

Pramac quería a Márquez para dos años

«Márquez para mí es uno de los más fuertes que hay, con unas características muy particulares, agresivo y en el equilibrio de Ducati, entre comillas, puede ser un elemento perturbador, difícil de gestionar. Nosotros estuvimos interesados en tenerlo, pero Ducati nos dijo que solo si era con un contrato de dos años y Gresini si lo tomó por un año y eso, en mi opinión, sería también perturbador si gana el mundial y luego se va», dijo Campinoti, dueño del Pramac, en el canal de Paddock MotoGP de Franco Bobbiese.

Pramac formó parte de ese plan A, plan B y plan C que tenía Marc Márquez en Misano. Esta era una de las opciones que manejaba el hexacampeón del mundo de MotoGP si salía de Honda. No obstante, su intención era firmar solo un año de contrato para no condicionar en caso de no ser competitivo. Y Gresini Racing sí estaba dispuesto a firmarle solo una temporada.

Pero ni en el Pramac ni en Ducati veían la opción de tener al ilerdense un año pese a haber firmado por una campaña a Franco Morbidelli. «Yo personalmente no veía ningún sentido a fichar a Marc Márquez por un año, si lo tomas no es para una cuestión comercial, lo eliges para hacer un proyecto y un año, me parece un término corto, honestamente», concluyó Campinoti.