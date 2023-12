Ducati se fija en Marc Márquez para ‘mejorar’ la moto de Pecco y Martín

Marc Márquez se ha convertido en el piloto a seguir en sus primeros días en Ducati. Su rápida adaptación a la Desmosedici ha llevado a los técnicos de las otras motos de la marca a estudiar los datos del ocho veces campeón del mundo. A pesar de que los de Borgo Panigale no le querían en sus filas, ya son varios los pilotos que han reconocido que miraron los datos del nuevo piloto de Gresini Racing en los tests de Valencia.

Ya lo dijo Gino Borsoi, Team Manager del Prima Pramac Racing, que para alguien como Marc Márquez, «que venía de una moto difícil y se subió a otra mucho más fácil» subirse a la Ducati «era un juego de niños». El leridano tardó muy poco en ir rápido. Tras sus primeras siete vueltas con la GP23 ya estaba entre los tres mejores de la sesión. Eso dejó impresionados a todos en Ducati. Incluso a Davide Tardozzi, jefe del Ducati Lenovo.

El propio Jorge Martín, subcampeón del mundo de MotoGP, no tardó en reconocer que sus técnicos estuvieron mirando los datos de Marc Márquez y le dijeron que tienen un estilo muy parecido. A Martinator no le impresionó que el 93 fuera rápido, lo que sí le llamó la atención fue el estilo tan parecido que tienen ambos: «Me ha sorprendido mucho el primer run, ya estaba deseando ver sus datos. El estilo es muy parecido el que tenemos ambos. Mis técnicos me han dicho ‘hemos mirado y parecéis igual’».

«He mirado y como que usamos el freno parecido. Y él en las trazadas… ya he aprendido cositas y espero seguir aprendiendo de él, es un reto y una oportunidad», continuó diciendo el piloto del Pramac tras revisar los datos del nuevo fichaje de Ducati para después expresar sus ganas de poder batirse con uno de los mejores. «La motivación será muy importante, hay muchas ganas de poder batirme con uno de los mejores».

Aprender de Márquez

Jorge Martín no fue el único que reconoció haber mirado los datos del hexacampeón del mundo de la categoría reina, ya que Enea Bastianini, piloto del Ducati Lenovo, también dijo tras los tests que estuvo mirando lo que había hecho Marc Márquez. «Sabíamos que iba a ser competitivo, tenía curiosidad por ver sus datos y Marc es increíble. Su manera de pilotar es muy buena», empezó diciendo La Bestia sobre el rendimiento del ilerdense para luego desvelar el punto donde el ex de Honda les ganaba a todos: «En la curva ocho es impresionante, está ya delante de todos nosotros».

El jefe del equipo Ducati, Davide Tardozzi, reconoció que les espera una batalla titánica en 2024 tras la llegada de Márquez y el crecimiento de Martín esta temporada: «Ya estamos centrados en parte en 2024, ya que nos espera una batalla titánica en Ducati». Por otro lado, Gino Borsoi, comentó que estarán muy pendientes de lo que haga el 93, y «si él es más fuerte que nosotros en determinadas áreas tendremos que aprender de él». «Será muy interesante descubrir su estilo de conducción, sus características y por nuestra parte tendremos que ser buenos aprendiendo y ser mejores que él», agregó.

Lo cierto es que, como dijo Gigi Dall’Igna, en Ducati no querían a Marc Márquez porque podía romper el ecosistema que tienen los de Borgo Panigale, pero la realidad es que ahora que lo tienen todos se rinden a él y miran sus datos. Ducati permite que todos los pilotos de su marca tengan acceso a los datos del resto. Así, si hay uno más fuerte que otro en un punto concreto, pueden mirar qué ha hecho bien para intentar copiarlo. Eso les permite poder ver lo que hizo uno de los mejores de la historia en su primera toma de contacto con la Desmosedici.