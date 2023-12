El jefe de Ducati vaticina una batalla titánica con Marc Márquez para 2024

Todos los equipos del paddock de MotoGP trabajan a destajo de cara a un 2024 que se presenta épico con un Marc Márquez que plantará cara a los mejores a los lomos de la filial de la Gresini, la filial de la Ducati. El último en pronunciarse sobre las opciones del de Cervera de cara a la próxima temporada ha sido Davide Tardozzi, jefe del equipo que ha vaticinado una batalla titánica para Ducati en el año en el que intentará conquistar el tercer mundial consecutivo para la marca.

El buen rendimiento de Marc Márquez con la Ducati en los primeros días de test celebrados en el circuito de Cheste ha levantado todo tipo de suspicacias en el seno de un equipo ganador que ha fichado a uno de los mejores pilotos de la historia. Es obvio que Márquez dará guerra con la Gresini en los primeros días del próximo Mundial de MotoGP e incluso algunos miembros del equipo italiano han hablado de la necesidad de incorporar a sus filas al español.

«Sabemos gestionar hasta los mayores problemas», comenzó Tardozzi en una entrevista reciente tras ser cuestionado por como sabrán manejar la lucha de egos dentro del equipo Ducati tras el fichaje de Marc Márquez. «El título sabe tan dulce, que al día siguiente te das cuenta aún más de todo lo que has conseguido. Ya estamos centrados en parte en 2024, ya que nos espera una batalla titánica en Ducati», comentó.

El jefe del equipo Ducati también comentó en una entrevista concedida a MotoSprint sobre la rivalidad que tuvieron en su día con Marc Márquez en su lucha con Andrea Dovizioso. «Haber estado al nivel de Marc en aquellos años es motivo de satisfacción. Luchamos con uno de los pilotos más rápidos de la historia, así que nos honra haber luchado y a veces ganado con él. Estar a su nivel hizo que todo el mundo se diera cuenta del buen trabajo que estaba haciendo Ducati», afirmó.

Márquez y Ducati

Estas declaraciones llegan días después de que Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, abriera una puerta a la moto oficial para Marc Márquez en la próxima temporada. «Para todos nosotros es un reconocimiento más al trabajo que estamos haciendo, como lo es el hecho de que la Ducati es la mejor moto. Diría sin problemas que Marc será uno de los candidatos para el equipo oficial. Evidentemente, hay un aspecto importante que subrayar, que es que desde el punto de vista económico ya no estamos en esa época ‘pre-covid’ donde un piloto como él puede ganar salarios millonarios», dijo.

El gestor de todos los éxitos de Ducati también dejó claro que el fichaje no era una necesidad pero la llegada de Márquez al equipo italiano es un orgullo. «Todos conocemos el talento de Marc. En mi opinión, vistos los resultados de Ducati, con tres motos por delante, no hacía falta añadir una carga más, no había tal necesidad. En cualquier caso, es un gran orgullo para la empresa ver a un campeón como Marc en una Desmosedici», zanjó.