Marc Márquez ya habla como piloto de Ducati y presenta su candidatura al título: «Está en mis manos»

Se acabó la espera. Con la entrada del nuevo año Marc Márquez ya puede hablar como piloto de Ducati. El piloto español desveló por fin cómo se sintió al subirse a la nueva moto, la GP23, durante el test de Cheste el pasado 28 de noviembre. El ocho veces campeón del mundo aseguró que tiene la «moto campeona» y, por tanto, está en sus manos poder ganar el noveno título este año y pelear por victorias.

Marc Márquez comienza una nueva etapa en Gresini Racing, satélite de Ducati, tras once años en el Repsol Honda. El ilerdense quiere volver a sonreír encima de la moto y por eso decidió salir de su zona de confort para subirse a la Ducati, la moto campeona del mundo en 2023 y la que domina el Mundial en los últimos años. Nada más bajarse de la moto tras las primeras vueltas ya se vio esa sonrisa, señal de que estaba disfrutando.

Al piloto de Cervera no le costó mucho adaptarse a la nueva moto, aunque reconoció que estaba algo nervioso antes de subirse. No obstante, eso no le impidió mostrar su mejor nivel a lomos de la Desmosedici. Márquez firmó el cuarto mejor tiempo del día, a una décima de Maverick Viñales que terminó primero y a milésimas del tercero, Marco Bezzecchi, que fue la mejor Ducati.

«Estaba nervioso, había mariposas en el estómago. Aunque lleve muchos años en el Mundial era un gran cambio, pero después de la primera salida me he quedado bastante más tranquilo y relajado», dijo Marc Márquez este lunes en una entrevista con DAZN, en la que son sus primeras declaraciones como piloto de Ducati.

Tras la entrada del 2024, el español ejerce como miembro del equipo Ducati, después de probar ya su moto en Cheste hace un mes pero sin poder desvelar sus impresiones aún por el contrato con Honda. El ocho veces campeón del mundo reconoció a una moto campeona, contento también por el recibimiento.

«Esto me ha permitido hacer el día muy relajado muy bien, centrado en entenderme con mi técnico, entender mi moto. Saltas a la moto campeona, así que está en tus manos. Ha sido un día de adaptación a las posiciones. La velocidad estaba ahí, entendía cómo gestionar las cosas. Me queda mucho para aprender para ser más constante y ser más seguro», apuntó.

Nueva era para Marc Márquez

Tras once temporadas con el mono naranja, Márquez ha cambiado de colores y también de equipo de trabajo ya que no se ha podido llevar a nadie de los que trabajaban con él en HRC: «Venía de 11 años trabajando con un grupo, ahora es un grupo nuevo pero la familia Gresini me ha recibido muy bien, todo es muy agradable y esto me ayuda a estar más relajado», añadió.

Márquez no quiso comparar las motos pero se refirió a lo que ya demostró con su test en Valencia, entre los más rápidos. «No me gusta comparar las motos, no diré las diferencias. Es diferente, un estilo de pilotaje diferente. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto. Me he podido adaptar más rápido de lo esperado, enseguida me he encontrado muy bien, el tiempo salía sin buscarlo de forma exagerada», termina.