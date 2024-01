Agostini desvela las opciones de Márquez de luchar por el Mundial con la Ducati

Marc Márquez se ha convertido en el centro de atención de la parrilla del Mundial de MotoGP tras su fichaje por Gresini Racing. Todos se preguntan qué será capaz de hacer el ocho veces campos del mundo a lomos de la Desmosedici GP23 y si podrá ganar el Mundial estando en un equipo satélite. Sobre esto ha hablado una de las voces más autorizadas del certamen, y leyenda de MotoGP, Giacomo Agostini, que aseguró que ve a Márquez luchando por victorias este año.

Las apuestas sitúan al ilerdense como el gran favorito al título por delante de Pecco y Jorge Martín. Su gran rendimiento en Valencia y la rápida adaptación a la Ducati han situado a Marc Márquez como el principal rival a batir la próxima temporada, aunque Agostini se muestra «más cauto a la hora de vaticinar si puede ganar el Mundial». El de Cervera lo tendrá difícil teniendo en cuenta el nivel que han mostrado sus rivales este curso.

Marc ha vivido un auténtico calvario en los últimos años. Entre las lesiones y los problemas con la moto, el ilerdense lleva sin ganar una carrera desde el Gran Premio de la Emilia-Romagna el 24 de octubre de 2021 y un título desde el 2019. Todos estos problemas han impedido al 93 luchar por las posiciones delanteras en las últimas temporadas. Pero ahora va a pasar de la peor moto de la parrilla a la mejor, la Ducati, y Agostini cree que Márquez seguirá marcando la diferencia.

«Aunque Marc ha pasado por muchos problemas físicos, sigo profundamente convencido de que no le ha afectado como piloto. Incluso cuando no ha estado al cien por cien físicamente, nunca se ha contenido y ha seguido arriesgándose para conseguir un buen resultado. Lo vimos el año pasado en Honda, los demás pilotos de la marca luchaban por las últimas plazas, mientras que él siempre marcaba la diferencia», señaló el ex piloto italiano en La Gazettta dello Sport.

«En Valencia demostró inmediatamente que puede ir muy rápido con la Ducati. Lo hizo sin acercarse demasiado a un límite que aún no conoce, evitando riesgos innecesarios en este momento y que habrían provocado que se cayera. Le llevará tiempo adaptarse por completo a la Desmosedici. Pero tan pronto como domine la moto estará listo para ganar. Por supuesto, teniendo en cuenta el nivel de sus rivales no le resultará fácil imponerse. Y más si tenemos en cuenta que algunos de ellos pilotarán motos oficiales. Pero seguramente luchará por la victoria en todos los grandes premios. Ahora bien, soy más cauto a la hora de vaticinar si puede ganar el Mundial», añadió el 15 veces campeón mundial.

Candidatos al título

La leyenda del motociclismo habló en última instancia de los candidatos al título en MotoGP en este 2024 que arranca el próximo 10 de marzo en Qatar. Para Agostini serán clave los test de Sepang para determinar quién puede estar en la pelea por el campeonato, y qué opciones tiene Marc Márquez de ganar su noveno título.

«Pecco Bagnaia y Jorge Martín son los grandes favoritos. No obstante, habrá que esperar a los test de Sepang (del 6 al 8 de febrero) para saber más. A partir de ahí podremos tener más claro qué puede pasar este año», concluyó el ex piloto italiano que vaticina una nueva batalla entre el campeón y subcampeón del mundo de 2023, a expensas de ver cómo se adapta Marc Márquez a la Ducati.