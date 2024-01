El palo de Márquez a Honda: «Los datos estaban abiertos y no ayudó mucho»

Marc Márquez arranca este año una nueva etapa en el equipo Gresini, equipo satélite de Ducati, tras 11 años en el Repsol Honda. Las expectativas generadas tras su primera toma de contacto con la Desmosedici son muy altas. El ilerdense se ha ido a la mejor moto de la parrilla para recuperar la sonrisa y además podrá comparar sus datos con el resto de las Ducati, como por ejemplo las de Jorge Martín y Pecco Bagnaia. El español aprovechó para darle un palo a Honda por esto, ya que allí también podían comparar los datos pero no funcionó igual.

El seis veces campeón de MotoGP reconoció que todavía no ha vivido lo que es poder comparar datos con otras Ducati. En Valencia estaba a otras cosas, Marc se centró en él y en probar la nueva moto mas que en comparar datos. No obstante, el de Cervera aseguró que sería una buena noticia que las otras motos quieran comparar datos con él porque significaría que está haciendo las cosas bien y va rápido.

«Aún no lo he vivido. En Valencia me centré en mí mismo y no me quería comparar con nadie, quería entender la moto, pero al haber ocho motos en pista se pueden comparar muchas cosas, aunque también te puede liar más de lo que te piensas», comenzó diciendo Marc Márquez para luego mandarle un recado a Honda porque allí también miraban los datos de las cuatro motos y no surtió ningún efecto positivo.

«Será en la práctica cuando se vean las diferencias. Ojalá quieran comparar mis datos, pues querrá decir que eres rápido, pero también en Honda estaban abiertos los datos y no ayudó mucho. Qué duda cabe que el tener ocho motos en pista ayuda mucho», agregó el piloto español, que está muy ilusionado por comenzar esta nueva etapa en el equipo Gresini donde compartirá box junto a su hermano Álex Márquez.

Márquez y los problemas de Honda

Es cierto que Ducati es la fábrica que más motos tiene de la parrilla con hasta ocho monturas, pero Honda contaba con cuatro motos y también comparaban los datos entre ellas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en la casa de Borgo Panigale, los japoneses no consiguen dar con la tecla y han terminado el 2023 como el peor constructor de la parrilla por detrás de Yamaha.

Márquez luchó por mejorar la RC213V para volver arriba con la marca con la que dio el salto a MotoGP, y con la que ha ganado los seis títulos de la categoría reina. Pero su esfuerzo durante estos últimos años no ha dado el resultado obtenido y ha decidido poner punto y final a su etapa en el Repsol Honda.

Cuando le preguntaron en un acto con Estrella Galicia 0,0 qué moto era mejor, si la Ducati o la Honda, el piloto de Gresini no se mojó: «Es diferente, no me voy a mojar. Te sale el tiempo de otra manera. Cuando tú quieres ir rápido con una moto es frenar lo más tarde posible y abrir gas lo antes posible, pero en Valencia siempre me ha ido bien y por eso es importante llegar a circuitos en los que me cueste más, porque Valencia es un circuito que siempre se me ha dado bien».