Márquez y su fichaje por Ducati: «Nunca tuve el sentimiento de que no me querían»

La llegada de Marc Márquez al equipo Gresini Racing ha generado mucha controversia dentro del seno de Ducati. Gigi Dall’Igna reconoció en Valencia que los de Borgo Panigale no querían al español en una de sus motos por miedo a que rompiera el ecosistema. «Seguramente, la posición de Ducati era que no quería a Marc Márquez». Pero el piloto de Cervera dejó claro que él no lo sintió así, porque de haberlo hecho no habría firmado por el equipo de Nadia Padovani.

Durante un acto con Estrella Galicia 0,0 a Marc Márquez le preguntaron sobre el hecho de que Ducati se mostrara reacia a su fichaje. Ante esto, el 93 reconoció que él nunca ha tenido «este sentimiento» y que siempre se ha sentido «muy arropado por Gresini» porque le dio su tiempo para pensar y aclarar sus ideas. El ilerdense no quería tomar una decisión hasta que no tuviera claro si se iba o se quedaba en Honda, y el modesto equipo italiano satélite de los de Borgo Panigale le respetó sus tiempos.

«Nunca he tenido este sentimiento porque sino no habría dado el paso. Una de las cosas es que siempre intento evadirme de los titulares a lo que pasa. Siempre he estado muy arropado por Gresini, que me dio mi tiempo, y ese fue el porqué di el paso al equipo Gresini, porque nunca me empujaron hasta que se aclaró mi cabeza. No quería decir nada hasta aclarar mi cabeza», afirmó el ocho veces campeón del mundo al ser preguntado por aquellas declaraciones de Dall’Igna asegurando que Ducati no le quería.

Desde las altas esferas del equipo italiano siempre se han desmarcado diciendo que Gresini es un equipo independiente y tenía libertad para firmar a quien quisiera. No obstante, la decisión de la estructura que dirige Nadia Padovani no gustó mucho en Ducati pero no les ha quedado más remedio que aceptarlo.

Marc Márquez ya es el favorito

Pese a que no le querían, Márquez dejó a todos boquiabiertos en su estreno en Valencia a lomos de la Desmosedici. Hasta Davide Tardozzi, director del Ducati Lenovo, alucinó con el ex de Repsol Honda tras su primera salida a pista e incluso reconoció que fue mejor de lo que se esperaban. Marc terminó el test con el cuarto mejor tiempo del día y siendo uno de los pilotos que menos vueltas habían dado.

Su gran rendimiento ha despertado el miedo dentro del paddock. Todos teme al hexacampeón de MotoGP y las apuestas ya le colocan como el principal favorito al título. A pesar de que él echa balones fuera y asegura que la clave estará en ser constante con la GP23, algo que no sabe si podrá conseguirlo, todos le sitúan por delante de Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo, y Jorge Martín, subcampeón de MotoGP 2023.

Si bien es cierto tanto Pecco como Martinator cuentan con la ventaja de que ya conocen la moto y saben ser constantes con la Ducati, pero el 93 ya ha demostrado que es capaz de ir rápido con la nueva montura a pesar haber estado 11 temporadas compitiendo con la misma moto. Marc es uno de los grandes de la historia del Mundial y lo volvió a demostrar una vez más.