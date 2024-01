Alex Márquez: «Marc será rápido, no ha perdido la magia»

Álex Márquez estuvo presente junto a su hermano Marc en el acto de su patrocinador Estrella Galicia 0,0, celebrado este miércoles en Madrid. Esta era la primera vez que ambos comparecían juntos y podían hablar sobre la llegada del seis veces campeón de MotoGP a Gresini. El pequeño de los Márquez habló sobre el fichaje de su hermano por el equipo satélite de Ducati y dejó claro que «Marc será rápido» porque «la magia no la ha perdido».

Cuando le preguntaron a Álex Márquez qué se puede esperar del octocampeón del mundo este año en Gresini, el de Cervera fue muy claro: «De Marc se puede esperar todo. La magia no la ha perdido. Me preguntan siempre lo mismo, y la magia en flat track, en motocross, la sigue teniendo al nivel de 2019. El primer año con una moto no es fácil y habrá circuitos mejores y otros peores, tendrá que sufrir pero sabe sufrir. Marc es capaz de todo».

Sobre su evolución personal en su segundo año con Gresini Racing, Álex Márquez explicó: «Es el segundo año natural y hay que seguir la evolución. El objetivo es empezar con buen pie, el mismo de todos los de la parrilla, preparado para ir a la pretemporada en Malasia, de sentir la adrenalina de ir rápido. Acabamos muy bien el año y el objetivo es hacer un buen inicio de año para llegar a mitad de temporada con buenas sensaciones. En cuanto a las expectativas, es muy pronto y sería hablar por hablar. Perfil bajo y carrera a carrera, mejorar la regularidad y ser sólido ayudará».

El pequeño de los Márquez ha conseguido sus primeras victorias en MotoGP pero en la sprint race. Su asignatura pendiente son los domingos y su objetivo para este año es lograr un triunfo el domingo por primera vez en su carrera: «Ganar carreras o estar en el podio son resultados de mucho trabajo. Si somos constantes… el año pasado no bajamos los brazos y empujamos hasta obtener buenos resultados, hubo momentos mejores o peores pero estuvimos bien».

«Si no nos obsesionamos con una victoria yo creo que llegará. En Malasia rozamos la victoria el domingo pero se nos escapó por poco, Bastianini iba muy rápido. El hecho de tener la experiencia de haber peleado ya por una victoria hace mucho», agregó el piloto español que este año volverá a compartir box con su hermano mayor como ya pasara en 2020.

Volver a compartir box con Marc

Sobre el hecho de compartir información entre las ocho motos Ducati, Álex Márquez piensa que eso puede tener su lado bueno y su lado malo: «Es una ventaja y desventaja al mismo tiempo. Ventaja porque puedes tener mucha información y referencias, pero desventaja porque te puedes liar si te llegas a obsesionar por comparar lo que hacen unos u otro. Cada uno tiene estilos de pilotaje diferentes y eso hace que te puedes liar. Mi experiencia es coger la misma referencia o los dos mismos Pecco y Martín. Si te comparas con los otros habrá 2-4 curvas más lentas que tú, pero con estilos de pilotaje diferentes. Y lo has de entender».

Respecto a volver a compartir box con su hermano Marc, dijo: «Quitando lo que pasó, que lo sabemos todos, es una segunda oportunidad pero llegando en una situación diferente. Yo era rookie y Marc luchaba por el campeonato. Ahora estamos en la misma situación y puedo aprovecharme más el tener un compañero como Marc con su experiencia. Seguro será rápido. La unión hace la fuerza y en Moto3 y Moto2, mis mejores años era cuando tenia buena relación con Vierge en 2019 y Marc este año si trabaja en mi misma dirección, sin pasarse, puede ayudar y ojalá pasemos al siguiente nivel de pilotaje y velocidad y aprovecharme de la llegada de Marc».

«Creo que nos aportamos mucho mutuamente. No te sabría decir una cosa en concreto, es el feeling de más que hermanos, esa conexión de que con una mirada te entiendes. Ha pasado por cosas duras. Yo le aporto cabeza, aunque ahora ya le pone más cabeza más tranquilidad y nos entendemos a la primera. Nos aportamos mucha tranquilidad». «Es un compañero especial y cuanto más rápido sea él, yo seré más competitivo. Si es rápido tengo información más directa y la unión hace la fuerza. Debo aprovecharme de eso este año», añadió Álex Márquez sobre qué le aporta a Marc.

En cuanto a si le va a contar cosas de la moto a Marc, Álex fue muy claro y dijo que sí porque así podrá aprovecharse si el 93 va rápido: «Cuando llegó a Honda me contó demasiado. Le voy a contar cosas porque cuanto más rápido sea él, más rápido seré yo. Es mejor ser compañero de equipo que de marca porque la información no llega igual. Tengo que aprovecharme de eso».

Diferencias entre la Ducati 2022 y 2023

Respecto a las diferencias entre la Ducati de 2022 y la de 2023, Álex Márquez explicó lo siguiente: «El carácter de la moto es diferente. Tiene un poco más de potencia y la aerodinámica no es un paso muy grande. La moto de 2022 ganó carreras en 2023 y para el año que viene el paso es igual y si las oficiales no mejoran muchísimo será buena noticia para nosotros».

Por último, el 73 habló sobre los resultados: «No me gusta especular. Si hacemos buenos resultados será fruto de nuestro trabajo y esfuerzo. El año pasado acabamos muy bien y el primer objetivo es sentar las bases de ese trabajo y a partir de ahí mejorar. Es diferente al 2020 y ahora puedo sacar más provecho de tener un compañero como Marc, que seguro que será rápido. Y cuanto más rápido sea él, más provecho sacaré yo. El año pasado nos faltó regularidad y es lo que tenemos que conseguir en 2024».

Para finalizar, Álex desveló cuáles son sus deseos para el 2024 al que le pide «mucha salud y más en una temporada con muchas lesiones». «Los resultados te los ganas y te los trabajas. Deseo que haya salud y más en una temporada con muchas lesiones. Si la salud respeta, los resultados tienen que llegar».