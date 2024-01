Marc Márquez avisa: «Mentalmente estoy de 10»

Marc Márquez atendió a la prensa tras la presentación de la nueva moto de Gresini Racing. El ilerdense llevará la Ducati Desmosedici GP23 «muy similar a la que acabaron Pecco y Martín» en esta nueva era donde espera recuperar la sonrisa encima de la moto tras cuatro años bastante duros, marcados por las lesiones. Una vez más, el ocho veces campeón del mundo insistió en que se ha sentido «querido por Ducati» si no no habría fichado por una de sus estructuras. Además, reconoce que mentalmente está de «10».

Al ser preguntado por cómo se siente al verse con los nuevos colores, Marc fue claro: «Por supuesto, tras once años con mi equipo y más con mi gente, es extraño, por supuesto. Cuando tomé la decisión estaba totalmente convencido. Irme a Gresini, con mi hermano, hará el cambio más fácil. Sabía que sería así. Me sentí muy cómodo en el test de Valencia. Todos estaban nerviosos con las expectativas. No será un problema para el rendimiento en pista».

El de Cervera también habló sobre las expectativas generadas tras su fichaje por Gresini, que son muy altas: «Una cosa son las expectativas y otras, mi modo de verlo. Las expectativas son muy altas, pero mi trabajo es olvidarme de ellas y trabajar en mi box. Necesito estar tranquilo al principio. Por su puesto que eso no es ir rápido. No puedo pretender ganar desde el principio. Mis dos últimos años fueron una pesadilla. Bagnaia y Martín tendrán la misma moto. No puedo pretender estar al mismo nivel que ellos».

Respecto al nuevo equipo, el 93 comentó: «Crear el mismo ambiente es imposible, son muchos años. Pero se puede crear uno bueno, profesional. No se puede comparar unos y otros. No estamos para eso, sino para lograr los mejores resultados. Con test, carreras… tendremos mejor relación, nos conoceremos mejor. Es algo natural».

Sensaciones con la Ducati

En cuanto al test de Valencia y la Ducati, Márquez afirmó: «En Valencia me sentí cómodo. El tiempo llegó porque me sentí cómodo con la moto. Cuando apreté, el tiempo llegó. Tengo más curiosidad por probarla en Malasia o Qatar, circuitos donde sufro más que en Valencia. Ahí tenía una sola moto y no cuatro como otras veces. Me dijeron que si la rompía, se acababa el test».

Al ser preguntado por las sorpresas de la Ducati con respecto a la Honda, el seis veces campeón de MotoGP explicó que «es una manera diferente de afrontar el intento de vuelta rápida con ella. Entendí muchas cosas. Honda tiene muy buenos puntos fuertes, como en mitad de la curva. Con la Ducati, la salida de curva es muy buena, pero debo aprender a usarlo mejor».

Un año junto a su hermano

Marc y Álex volverán a compartir box de nuevo, aunque los dos hermanos confían en que sea mejor que el de Honda donde apenas compartieron unas carreras por la lesión del 93 y la posterior salida del 73 al LCR: «Espero que sea un año mejor que aquel. Esperamos divertirnos todo el año. Pero en pista, él estará con su equipo y yo con el mío. Lo importante es no crearle más expectativas porque yo esté ahí. Él ya lleva años siendo piloto de MotoGP».

Sobre su nuevo jefe técnico Frankie Carchedi, Marc Márquez dijo: «Sólo fue un día, pero ayer ya pasamos más tiempo para entender cómo trabajamos los dos y adaptar los estilos. Son personas diferentes, pero dos muy buenos técnicos. Los dos ganaron mucho. No compararé, odio las comparaciones. Cada uno tiene su estilo. Lo importante es el rendimiento y cómo lograr resultados».

En cuanto al estilo de pilotaje durante el test de Valencia en Noviembre, Marc explicó: «En Valencia piloté muy suave, pero no sé si será mi estilo con la Ducati. Puse la configuración de otros, tengo que adaptarme más. Piloté así porque no me veía para ser agresivo. Tengo curiosidad por ver en Malasia o Qatar y ver el nivel».

Decisión de irse a Gresini

Respecto a su decisión de marcharse a Gresini renunciando a mucho dinero en Honda, Márquez reconoció que «fue muy difícil tomar esa decisión y por eso me llevó tiempo. Pero la ambición es la misma que en 2013. Lo dije muchas veces. Si estoy aquí es porque me veo para luchar por top 5. No me siento para el Mundial porque debes tener un extra. Lo fácil era quedarme en Honda: menos presión y más dinero, pero no es mi objetivo. Igual en el futuro se vuelven a cruzar nuestros destinos. Si eres rápido en el circuito, se te abren más puertas para el futuro».

«Por fin hice un invierno normal. Era algo importante, llevaba varios de recuperación. Intentaré escapar de estas lesiones, que fueron la pesadilla estos años. Las razones de mis resultados no fueron sólo por la Honda, sino por mi físico. Debo crear mi futuro, de nuevo», agregó el piloto de Cervera que llevaba varios años sin poder hacer un invierno normal.

Respecto a las palabras de la propietaria del equipo Gresini, Nadia Padovani, diciendo que cree en su título, el ex de Honda comentó: «Es normal que Nadia diga eso. Cuando ficha un piloto es porque creen que lo puede hacer bien. Ellos tomaron sus riesgos, es normal. Yo también lo quiero hacer bien, pero con calma, poco a poco».

Estado mental

El español también tuvo palabras para Honda: «Cambió a su líder del proyecto. Llegarán, pero no se sabe si en un mes, un año o más. Era un momento de riesgo para mi carrera. Creí que era lo más correcto para mí. Llegarán, seguro». En cuanto a su estado físico y mental, Marc aseguró que mentalmente está perfecto: «Mentalmente, un 10, estoy feliz, tranquilo. Luego bajará con las carreras. Hay ilusión, esperanza. Físicamente, estoy bastante mejor que en estos cuatro últimos años».

Sobre su agresividad y las caídas, Marc Márquez afirmó: «Espero no caerme tanto, pero es mi estilo. Si no me jugaba tanto en la segunda parte de la temporada y fue agresivo. Si quieres más que otros, debes arriesgar más. Llegará la primera caída, prefiero el test que en una carrera».

Cuando le preguntaron quién ganará antes con Gresini, Marc fue claro: «En Qatar, tiene más opciones Álex. No hay que tener prisa, llegará. Hay que ser realistas». Sobre lo que le falta su hermano, el 93 cree que es «no pensar en que vas a ganar. Debes pensar poco a poco. Ningún deportista del mundo cambia tanto de un año a otro».

Por último, sobre su visita a Ducati antes de la presentación explicó que «ha sido más una visita protocolaria. También la teníamos que hacer técnicamente porque Ducati utiliza sus parámetros y sus cosas para llegar al nivel que tienen de moto. Es la moto de 2023, muy similar a la que acabaron Pecco y Martín y de ahí empezar con eso. En principio tendré eso todo el año y mi trabajo es sacarle el máximo partido. Me he sentido querido por Ducati si no, no habría dado este paso. Soy del Team Gresini pero pilotamos una Ducati y Gigi Dall’Igna siempre me ha tratado muy bien».