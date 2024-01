Comienza la era Pedro Acosta en MotoGP: GasGas presenta la moto del ‘Tiburón’

El debut de Pedro Acosta en MotoGP ha despertado una gran expectación. Son muchos los que ansían ver ya al murciano rodando con los mayores y mostrando ese talento que le ha llevado a ganar dos títulos en tres años (uno de Moto3 y otro de Moto2). Este lunes, GasGas Tech3, el equipo satélite de KTM, ha presentado la moto que llevarán el Tiburón de Mazarrón en su primer año en la categoría reina y Augusto Fernández.

En el vídeo de presentación del equipo se puede apreciar que el rojo vuelve a ser el color dominante en su montura de 2024, como consecuencia de su patrocinador principal, GasGas. Aunque este año, a diferencia del 2023, domina más el color negro que el blanco. Luego, destaca también la presencia de otro de sus patrocinadores, Red Bull, que está visible tanto en los laterales como en la parte frontal de la moto donde aparece junto al número de los dos pilotos españoles. El número de Pedro Acosta aparece en blanco y el de Augusto en rojo, eso no cambia.

Acto seguido, los dos compañeros intercambiaron sensaciones sobre la nueva temporada. Augusto habló del talento que tiene el piloto murciano, con el que ya coincidió en el box en Moto2: «Es un piloto con mucho talento. Cuando estábamos en Moto2, nos queríamos ganar el uno al otro y nos llevamos al límite el uno al otro. Subimos el nivel al final de la temporada y fue increíble. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa este año», comenzaba diciendo el mallorquín para luego darle algún consejo: «Tiene que tener mucha paciencia, confiar en el proceso».

Por su parte, Acosta reconoció que Augusto y él forman un buen tándem. «Creo que hacemos un buen equipo juntos, podemos hacer subir al equipo. Creo que será una temporada bonita», aseguraba el de Mazarrón. «No nos podemos imaginar lo grande que es el cambio de Moto2 a MotoGP. El hecho de que haya 44 carreras hace todo más difícil, pero, al final, para nosotros, va a ser mejor tener más tiempo sobre la moto», añadió sobre su salto a MotoGP tras dos temporadas en Moto2.

Acosta y sus objetivos

El Tiburón tiene ganas de comenzar esta temporada en MotoGP. Quizás desde la llegada de Marc Márquez y Valentino Rossi no había un piloto cuyo estreno despertara tanta atención mediática y generara tantas expectativas. El vídeo de presentación de GasGas terminaba con un lema: ‘Acelerando el futuro’, ya que eso es lo que supone Acosta para el equipo satélite de KTM, para MotoGP y para el motociclismo español, el futuro. La marca cuenta con los dos pilotos más jóvenes de la parrilla, los rookies de 2023 y 2024.

«Si pienso en mi carrera y en mi trayectoria hasta ahora, ¡es bastante bonito! Es bonito decir que tuve la oportunidad de correr en un equipo oficial en mi primera temporada, es bonito decir que gané dos títulos en tres años, es bonito decir que llegué a un equipo oficial en mi primera temporada en MotoGP. Pero también es bastante duro jugar con la presión, jugar con los comentarios», comenzaba exponiendo el murciano.

«No quiero pensar en los resultados en este momento. Sólo tengo un día encima de la moto, y no es el momento de hablar de resultados u objetivos porque no es realista. Intentaré disfrutar del test de Malasia y coger toda la experiencia que pueda para intentar ser competitivo al principio de la temporada, pero durante la misma también hay que coger experiencia en carrera para crecer paso a paso», concluyó el de Mazarrón que afronta con ilusión su estreno en MotoGP.