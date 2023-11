Pedro Acosta: «Es bonito que me comparen con Márquez y Rossi, pero soy Pedro Acosta»

Pedro Acosta atendió a OKDIARIO antes del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el último de la temporada y el último antes de dar el salto a MotoGP el año que viene. El campeón del mundo de Moto2 hizo balance de su gran campaña y habló sobre las comparaciones con los grandes pilotos de la historia como Marc Márquez y Valentino Rossi, sobre las cuales reconoció que «es bonito» pero deja claro que él es «Pedro Acosta, no Marc Márquez ni Valentino Rossi».

Pregunta.- Pedro Acosta, bicampeón del mundo. No suena nada mal…

Respuesta.- Suena muy bien. Ahora toca disfrutarlo.

P.- Cómo han cambiado las cosas, de tener que pedir dinero para un mono a ser bicampeón del mundo y que todos le consideren el heredero de Márquez.

R.- Soy de los pocos que tiene suerte de que un día salió bien. Un día salió bien porque podía haber salido muy mal. Hay que recordar de dónde se viene, porque no ha sido fácil. Llegar hasta aquí parecía imposible.

P.- Parecía imposible que alguien batiera los récords de precocidad de Márquez en las categorías inferiores pero usted lo has conseguido en sólo tres años…

R.- Ayudó mucho el que yo el primer año llegase y ganase. Eso ayudó muchísimo. Lo de los récords es lo que menos interesa, lo importante es que el trabajo se está haciendo bien.

P.- ¿Sabe que se proclamó campeón en el mismo sitio que Rossi ganó su último Mundial de MotoGP en 2009 y Lorenzo su primero en 2010? También Álex Márquez en 2019 y Pecco Bagnaia en 2018 en Moto2 y Martín en Moto3 2018

R.- Siempre es especial ganar en Malasia. Al final, ¿cuánta gente ha ganado en Malasia? ¿Cuántos títulos se han cerrado en Malasia? Me hubiera gustado cerrarlo antes, pero bueno, vino así y lo hemos cogido como ha venido.

P.- El año que viene tiene 11 carreras, hasta Sachsenring, para batir otro récord de Márquez, el del piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP. ¿Lo ve posible?

R.- No estoy pensando ahora mismo en eso al final. Primero me tengo que subir en la moto, tengo que ver qué necesito, qué tengo que entender… Y a partir de ahí ya podremos soñar.

P.- Le pregunté el otro día a Jorge Lorenzo por cómo se conocieron pero me dijo que mejor le preguntara a usted, así que le traslado la pregunta. ¿Cómo se conocieron?

R.- Me lo quedo para mí. Es un poco fuerte.

P.- Denos una pista.

R.- No, no que te lo cuente él si quiere porque es fuerte y se puede contar.

P.- Me dijo que lo contara usted.

R.- No, no me lo quedo para mí.

P.- ¿En qué ha cambiado el Pedro Acosta del año pasado a este? ¿Qué ha mejorado para dar ese salto adelante que quizás le faltó en su primer año?

R.- Bueno, creo que me vinieron muchos problemas siendo muy pequeño. Problemas personales más que otra cosa. Nunca tuve problemas con el equipo ni con la moto, pero quizás no estaba todo lo bien que podía estar Este año he estado muy tranquilo, no he tenido líos, no he tenido problemas y me he podido centrar solo en pilotar.

P.- Dijo a principio de temporada que Tiburón sólo había uno y así ha sido…

R.- Sí. Al final todo es creérselo y mentalizarse en un objetivo. Yo creí desde el principio que podía ganar este Mundial y si no hubiera sido un fracaso o una desilusión muy grande. Entonces me centré y puse todas mis energías allí centrado en eso.

P.- ¿Cuál es la clave de su éxito?

R.- Rodearme de gente que es más buena que yo. Al final el equipo me ayudó mucho y yo sabía que yo el año pasado no estuve al nivel que ellos dieron. O sea, ellos mostraron un nivel altísimo y yo no llegué hasta ese nivel. Si ellos lo dejaban todo, yo quería dejármelo todo también. No. Entonces vine Este año. Me lo dejé todo.

P.- ¿Y su techo? Si es que lo tiene…

R.- Espero que esté lejos.

P.- El martes se subirá por primera vez a una MotoGP, ¿tiene ganas?

R.- Tengo curiosidad de ver cómo trabaja el equipo, de ver cómo está enfocado el proyecto de KTM a MotoGP, de verlo todo un poco para entender también por dónde va la línea de progreso y hasta dónde se puede llegar con una KTM.

P.- ¿Cómo ve que todos le comparen con Marc Márquez y le consideren su sucesor?

R.- Es bonito, pero al final yo siempre te lo he dicho: soy Pedro Acosta, no Marc Márquez ni Valentino Rossi ni nada por el estilo. Me intento buscar la vida por mi camino.

P.- El año que viene le veremos compitiendo contra Márquez en la pista. ¿Se imaginó que esto pudiera pasar algún día? De ver sus éxitos por la tele a competir en pista contra él.

R.- No, está claro que no, pero siendo realista hemos llegado y ahora lo difícil va a ser mantenerse. Entonces nos lo intentaremos tomar con calma e intentando hacer ruido de vez en cuando.

P.- Como piloto y seguidor de las motos, ¿cómo valora el cambio de Marc a Gresini? ¿Cree que le veremos compitiendo por el Mundial de nuevo?

R.- No lo sé. Al final eso lo tiene que saber y ver él. Entiendo que a veces en la vida deportiva de un piloto hay que jugársela para demostrar que sigue siendo el mejor. Y Marc ha sido el mejor muchos años. Entiendo que se la quiera jugar para seguir demostrándolo.

P.- ¿Qué objetivo se ha fijado para su primer año en MotoGP?

R.- Sin objetivo.

P.- ¿Alguna victoria quizá?

R.- No, no hay objetivo. Va a ser un año de aprendizaje, que no va a ser fácil. Ojalá de la noche a la mañana vuelva a ser competitivo y te diga guau, estoy ya para luchar por carreras. Pero como por ahora no lo sé, no me pongo presión ninguna.

P.- ¿Pero ves factible el poder lograr una victoria durante el año?

R.- No lo sé. No lo sé. Al final es lo que te digo. No me he subido todavía en la moto. Entonces creo que todavía no es momento de pensar en ganar carreras.

P.- Hablando de KTM, han sido unos meses un poco de incertidumbre por la situación de KTM, ¿cómo ha vivido todos esos meses?

R.- Bueno, estuvo muy cerca de hacerse otro equipo y es verdad que me hubiera hecho mucha ilusión, Pero bueno, las cosas vinieron así y creo que también hay que hay que estar contentos y ver todo lo que se esforzó KTM. Es verdad que yo sabía que tenía sitio, entonces no me podía estresar mucho.

P.- ¿Se puede saber ese equipo que estuvo a punto de hacerse?

R.- Otra estructura llevada por Aki Ajo en MotoGP. Al final no, no era nada de otro mundo, pero no sé, me hacía ilusión estarme otro año más en el equipo que llevo tres. Hubiera sido bonito, pero bueno, creo que también los caminos se tienen que separar algún día y bueno, algún día se juntarán.

P.- ¿Tuviste ofertas de otras marcas?

R.- Tuve ofertas de otras marcas, pero lo que te digo siempre he creído mucho en el proyecto de KTM. Han sido los que han pagado mi carrera deportiva. Entonces ahora que están casi en el punto de ser la mejor moto de la parrilla, creo que no hay que echarse para atrás y decir bueno, ahora me voy y adiós, no hay que tirar palante con el proyecto y antes de que nos demos cuenta la moto va a ser una moto que va a dar miedo a las demás marcas.

P.- Respecto al título de este año, ¿cómo lo ve?

R.- Está apretado, la verdad. Es una pena que no haya podido llegar más apretado, sobre todo para la afición y para la gente que está viendo desde fuera. Es una pena que el campeonato no haya podido llegar más vivo a Valencia, pero todavía queda muchos puntos. Queda mucho. Valencia siempre da carreras espectaculares. Aquí puede pasar cualquier cosa.

P.- ¿Crees en el milagro de Martín?

R.- Creo en Martín y creo en su milagro, sí.

P.- Por último, no me quiero sin preguntarle lo más importante… ¿Qué número llevará el año que viene? Porque el 37 lo tiene Augusto

R.- El martes lo veréis.

P.- Denos una pista al menos. ¿Con qué tiene que ver?

R.- Está entre el 30 y el 50. Tenéis 20 números y no es el 37, así que tenéis 19 números a contar.