Pedro Acosta: «El objetivo era ganar todas las carreras, pero he aprendido de los errores de 2022»

Pedro Acosta es campeón del mundo de Moto2. El piloto murciano estaba destrozado tras una carrera dura pero a la vez muy emocionado y aseguró que es muy exigente consigo mismo y su objetivo era ganar todas las carreras: «Soy del pensamiento que si estoy las 22 carreras al 100% puedo ganar las 22 carreras y no se pueden ganar las 22 carreras». «El objetivo era ganar todas las carreras», agregó el ya bicampeón del mundo.

«Pedro Acosta, World Champion. Suena de puta madre. Hoy, sí. Me han escrito Remy (Gardner), Escrig… todo esto es por ellos porque el año pasado lo pasé mal y hoy en la celebración había una foto cayéndome. Me he acordado de todas las veces que me caí, que no me salían las cosas. Eso es lo jodido de ganar un Mundial. Cuando todo va bien es muy bonito y te acuerdas solo de lo malo. Me ha servido mucho para este año. Hemos ganado mucha consistencia, algo que el año pasado no tuvimos y nos hizo perder el Mundial o no hacerlo mejor», comenzó diciendo el Tiburón tras la carrera del GP de Malasia.

«Han sido tres años en Ajo Motorsport, que han sido increíbles en el equipo. Este es el tercero y último porque subo a MotoGP. No me ha hecho mucha gracia irme. Me han criado ellos, han sido como mi padre y mi madre la gente del equipo. Todo este Mundial lo han ganado ellos», dijo Acosta antes de desvelar visiblemente emocionado los problemas que vivió en 2022: «Fue muy duro el año pasado. El año de Moto3 salió todo más fácil y no lo asimilas igual».

«El año pasado no entendíamos por qué yo no conseguía ir rápido, no era una cuestión de la moto. Me frustraba. Tengo tanto respeto por ellos que nunca me han visto llorar en el box. Este Mundial lo han ganado ellos. Fue duro el año pasado, no me salían las cosas como yo quería, tuve algunos problemas fuera del Mundial que me hacían pensar mucho, cambié de entrenador…», explicó el campeón del mundo de Moto2 en DAZN.

«Hemos hecho el invierno y el verano del año porque íbamos todos los días a entrenar. Ha sido un verano que hasta los muchachos del circuito me decían ‘vete ya a las carreras’. Ha sido un Mundial que nos lo hemos currado. Salían las cosas fáciles. Cuando me quise dar cuenta de ocho carreras había ganado cuatro, era una burrada», continuó el de Mazarrón.

Aprender a perdonarse a sí mismo

Sobre si ha aprendido a perdonarse a si mismo por los errores, Pedro Acosta fue claro: «No, eso no. Soy del pensamiento que si estoy las 22 carreras al 100% puedo ganar las 22 carreras y no se pueden ganar las 22 carreras. Pero el objetivo es ese, ganar y ser competitivo en todas las carreras. Este año hemos fallado poco. La caída de Le Mans me dolió mucho y todavía está ahí, Australia también me dolió mucho y llegué y me encerré en la habitación sin cenar ni nada. Cuando tú respetas tanto a alguien como me pasa con el equipo sentía hasta vergüenza porque era una cagada que se podía haber consentido el primer año del mundial, no ahora y menos a estas alturas».

«Fue duro el 2022. No salían las cosas. A Augusto tampoco le salían e incluso ganó el Mundial. Ahí me di cuenta de que tampoco era ganar todo. Llegamos a Jerez y bromeábamos: ‘A ver si nos vamos a arrastrar para tener un box en Sachsenring’. Y mira cómo el tío lo remontó. Este año decidí tomármelo con calma. El objetivo era ganar todas las carreras, pero lo bueno es que en las que no se podía estábamos segundo, tercero. Creo que lo peor fue un 12 en Argentina y un sexto en Barcelona. Ha sido una temporada de asentar todos los errores del año pasado», explicó el 37.

Sobre los mensajes que le dieron desde su equipo dijo: «Una cosa que no se ve es que tú tienes que disfrutar. Yo venía a las carreras, quería hacerlo bien. No me salían las cosas, no es que me frustrara porque sabía que íbamos mejorando, pero no me terminaban de salir las cosas como yo quería. Yo le mandé uno el día que ganó el Mundial, que ahora va a hacer dos años. Me ha puesto que disfrutase todas las vueltas de la carrera. Eso he intentado. Miraba la pizarra. Vi lo de Tony. Cuando tenía una distancia considerable, dije: ‘Se ha acabado la carrera, no vamos a hacer ninguna tontería hoy’. Me dije: ‘Todos los errores de tres años, hoy no puede pasar ninguno’. Hoy tenía que salir el día bien. Remy estaba ahí cuando no salían las cosas. Me echó una bronca en Argentina, que nunca le vi así: se puso rojo y se le hincharon las venas del cuello. Gracias a todos los que han estado a mi alrededor».

Pedro Acosta, dos títulos en tres años

Pedro Acosta se ha convertido en el campeón más joven de Moto2, el segundo de la categoría intermedia. Además, con este son dos títulos en tres años. Esto no está a la altura de cualquiera, solo los elegidos son capaces de lograr algo así dominando de la manera que lo ha hecho el de KTM Ajo tanto en su año de Moto3 como este en Moto2.

«Suena bien. ¿El más joven en Moto2? Lo he leído. Es gracias al equipo, Albert Valera (su mánager). Antes de entrar en el Mundial, me quedé sin equipo, a la semana de firmarlo. Se lo he dicho: ‘Qué bien ha salido todo’. Aki Ajo me ha dado el entorno para poder hacer eso. Llegué siendo un niño, que no sabía ni cómo iba la pantalla de la moto. Sólo sabía que cuando salían las luces, tenía que cambiar de marcha. El primer Mundial, viniendo sin mi padre y mi madre, me espabilé mucho. Dejé de ser ese niño tímido al que le costaba hablar. Sólo queda disfrutar. Van a ser las dos carreras más bonitas de mi carrera», concluyó.