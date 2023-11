Pedro Acosta pulveriza otro récord: supera a Márquez como campeón más joven de la historia de Moto2

Pedro Acosta se ha convertido en el campeón más joven de la historia de Moto2 con 19 años y 164 días, superando el récord que ostentaba hasta ahora Marc Márquez. Esta categoría fue creada en 2010 y el de Cervera conquistó el título en 2012 con 19 años y 254 días. Este resultado, además, convierte al murciano en el segundo campeón más joven de la historia de la categoría intermedia por delante de Jorge Lorenzo (19 años y 176 días). El récord lo tiene Dani Pedrosa con 19 años y 18 días.

El Tiburón sigue batiendo récords allá por donde pasa. En Moto3 se convirtió en el español más joven en ganar en la categoría de bronce con 17 años y 166 días, el segundo de la historia tras Lori Capirossi. Casi nada. Este joven piloto nacido en Mazarrón un 25 de mayo de 2004 está llamado a hacer grandes cosas en este deporte y ya se codea con los mejores, incluso le comparan con todo un ocho veces campeón del mundo como Marc Márquez.

Superar el récord de Pedrosa se antoja bastante difícil pero sí ha pasado a dos leyendas del motociclismo español como Márquez y Lorenzo, que no es poco. Acosta ya puede decir que está a la altura de los más grandes. Márquez, Lorenzo y Pedrosa son tres de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. El primero es ocho veces campeón del mundo, el segundo tiene cinco títulos mundiales y el tercero tres. Muy pocos han sido los que han logrado ganar tanto en Moto3 como Moto2, y Pedro Acosta lo ha conseguido en cuestión de tres años batiendo otro récord.

