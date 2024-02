Marc Márquez pensó en retirarse antes de ir a Ducati

Antes de anunciar su decisión de marcharse de Honda para fichar por Gresini Racing, de Ducati, Marc Márquez reconoció que tenía «plan A, plan B y plan C». Uno de esos planes era quedarse en el fabricante japonés, el otro pasaba por salir del equipo en el que había estado 11 años y marcharse a Ducati y el tercero era la retirada. Según ha desvelado Giacomo Agostini, el piloto con más títulos de la historia del Mundial de Motociclismo, el ilerdense le dijo que «prefería retirarse» antes que seguir peleando «por el quinto o séptimo puesto».

Al parecer, antes de que el de Cervera tomara la decisión, ambos mantuvieron una conversación en la que el español le reveló al italiano uno de los planes que se le pasaban por la cabeza: «Hablé con Marc Márquez y me dijo que prefería retirarse. Me explicó que ya no podía pensar en luchar por el quinto o el séptimo puesto», confesó Agostini. La temporada no estaba siendo fácil para el 93, que batió su récord de caídas con un total de 29, y llegó a plantearse colgar el casco y poner punto y final a su carrera.

Pero, después, Marc cambió de opinión y escogió el plan de Gresini Racing junto a su hermano Álex para intentar recuperar la sonrisa. «Después, seguramente, y también aconsejado por su hermano Álex, cambió de opinión. Lo admiro por esto. Ciertamente, no fue una elección fácil. Y es por tanta valentía que entendemos que todavía tiene tanta hambre. Así que será interesante ver cómo se adapta a la Ducati y cómo pelea».

Su adaptación a la Ducati fue rapidísima. En su primera salida a pista con la Desmosedici en Valencia, el seis veces campeón de MotoGP, se demostró a sí mismo que no había perdido la magia y consiguió ser rápido en muy pocas vueltas. El 93 consiguió el mejor registro en apenas siete vueltas e incluso batió su propia marca, que en ese momento era la mejor del día. Al final, el español terminó cuarto y como la segunda mejor Ducati por detrás de Bezzecchi.

Adiós a Honda

Respecto al adiós a Honda, Giacomo Agostini confesó en la entrevista con La Gazzetta dello Sport que «Márquez demostró que tiene mucho coraje, dejando al mayor fabricante del mundo y renunciando a mucho dinero. Estamos hablando de Honda, que fabrica los motores para el equipo ganador en la Fórmula 1; no de gente ingenua».

La leyenda de MotoGP se rindió al ocho veces campeón del mundo por la decisión que tomó. Márquez dejó un contrato de 12 millones y medio al año para irse a Gresini donde se ha rebajado el sueldo considerablemente, con el único objetivo de volver a disfrutar encima de la moto después de unos años bastante amargos marcados por las lesiones y los problemas de la Honda. Es por eso que, pese a sopesar la retirada, el leridano decidió emprender un nuevo camino en un equipo satélite de Ducati, la mejor moto de la parrilla a día de hoy y que domina con mano firme el Mundial en los últimos años.