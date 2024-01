Jorge Lorenzo se une a Fernando Alonso y ficha por Aston Martin

Jorge Lorenzo continúa su andadura en el mundo de las cuatro ruedas y comenzará una nueva aventura en Aston Martin. El piloto mallorquín ha dado un nuevo paso en su carrera en el automovilismo y esta temporada correrá con el Team Lazarus, en concreto lo hará a los mandos de un Aston Martin Vantage GT3. Tras dos años disputando la Porsche Cup Italia, participando también el año pasado en la Porsche SuperCup, ahora comenzará una nueva aventura de la mano del equipo de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

El triple campeón del mundo de MotoGP sigue dando pasaos en su carrera en el mundo de los coches con este fichaje por el equipo con base en Italia, uno de los más prestigiosos del campeonato. El acuerdo al que han llegado Jorge Lorenzo y Aston Martin incluye la participación en una categoría de los GT, aunque por el momento se desconoce cuál será. Lo cierto es que los verdes cuentan con experiencia en la Fórmula 3000 internacional y la GP2. Además, en el años 2016, los verdes ganaron el título del International GT Open.

El Team Lazarus es un equipo basado en Italia con mucho prestigio a nivel internacional, ya que ha participado en el Trofeo Lamborghini y ha hecho correr varios GT. Este equipo ha participado en las Fanatec GT Series y se ha convertido en un habitual en el GT Open, y desde el curso pasado compite con coches de Aston Martin. Con el fichaje de Lorenzo, Aston Martin da un golpe sobre la mesa y muestra su apoyo al equipo Lazarus, que desde este año tomará el nombre de AMR Lazarus Corse.

«La pasión por los deportes de motor siempre ha formado parte de mi vida, incluso sobre las cuatro ruedas. Conocí personas que me dieron la oportunidad de plantearnos un proyecto juntos. Me gustaría agradecer a Lazarus y Aston Martin Racing por darme la oportunidad de comenzar un nuevo viaje que espero me lleve a metas significativas en el mundo del automovilismo», dijo Lorenzo tras conocerse su llegada a Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

Lorenzo sigue los pasos de Rossi

Jorge Lorenzo está decidido a labrarse una carrera en el mundo de las cuatro ruedas, como ya hizo en su día en las motos donde es una leyenda de MotoGP. Los tres títulos del balear le convierten en uno de los más grandes de la historia del campeonato. El mallorquín ha decidido seguir los pasos de uno de sus máximos rivales en las dos ruedas, Valentino Rossi.

El italiano también está compitiendo en este mundo del automovilismo. De hecho, ha dejado Audi recientemente para enrolarse en las filas de BMW con el que consiguió la victoria en las 24 horas de Dubai celebrada hace unas semanas en la que era su primera carrera con su nuevo equipo. Lo cierto es que tanto el 99 como el 46 continúan ligados al mundo del motor después de su retirada, a través de las cuatro ruedas. Esta temporada, el de Tavuilla estará con BMW mientras Lorenzo correrá con un GT3. De hecho, el español ya ha podido probar su nuevo coche.