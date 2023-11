Jorge Lorenzo: «Cuando estuve a punto de quedarme en silla de ruedas mis prioridades cambiaron»

Jorge Lorenzo atendió a OKDIARIO durante un acto con Carfax, uno de sus patrocinadores, y allí habló sobre su retirada en 2019 y la lesión de vértebras que sufrió tras una caída con la Honda en el FP1 del GP de Holanda 2019, que casi le deja en silla de ruedas. «Cuando estuve tan a punto de quedarme en una silla de ruedas, porque un poco más fuerte y hubiese sucedido así, mis prioridades de vida cambiaron», reconoce. Además, el pentacampeón del mundo repasó las opciones de Jorge Martín para ganar el campeonato, Marc Márquez y el título de Pedro Acosta, del que aseguró que marcará una época y ganará algún Mundial.

Pregunta.- Hace casi cuatro años que se retiró y ahora ha empezado una nueva etapa en coches con CARFAX. ¿Qué tal su experiencia?

Respuesta.- Es bastante diferente a correr en moto porque, a pesar de que tiene muchas similitudes, coche y moto son bastante diferentes. En el coche vas mucho más estático. Las ruedas son planas y las trazadas también son diferentes. Pero me siento más seguro, no corro tanto riesgo. Es cierto que la sensación de ir en moto es muy diferente y es más estimulante, pero bastante bien. Me satisface un poco la necesidad que tenía antes de empezar a correr en coche de adrenalina y competición.

P.- ¿Cómo está viendo las carreras desde la barrera? ¿Sufre más o menos que cuando era piloto?

R.- Sufro menos, claro, porque no es mi interés que está en juego sino que veo a los demás luchar por cosas importantes. Las comento bastante fácil en el sentido de que hablo de lo que sé, y no tengo que narrar la carrera como hace Ernest Riveras, que eso es mucho más complicado. El tener que hacer solo apuntes de algo que sabes es relativamente sencillo, pero sigo sufriendo por los demás para que no se caigan y no se hagan daño. Apoyo a los pilotos españoles un poco más que los extranjeros, y me gustaría que ganase Martín el campeonato, pero no lo tendrá fácil.

P.- Hablando de campeón del mundo, le quería preguntar por el hombre del momento, Pedro Acosta. 19 años años y ya tiene dos títulos. Estamos ante un talento único…

R.- Parecía que era imposible batir los récords de Marc Márquez en las categorías inferiores, pero ha venido Pedro y en tres años los ha batido. Va a tener 12 carreras de margen para batir el récord de precocidad de Márquez de ganar una una carrera en MotoGP. Lo va a tener difícil conseguirlo porque últimamente las MotoGP son muy complejas y complicadas. Tienen muchos sistemas, muchos botones, muchos sistemas de aerodinámica… No es fácil adaptarse a esta categoría. Pero está claro que Pedro Acosta es uno de los predestinados de conseguir ser campeón del mundo de MotoGP tarde o temprano. Lo tiene todo, tiene talento, ambición… Es un trabajador incansable y además es carismático y cae muy bien a la gente. Es muy simpático, tiene todo el conjunto para ser un un pilotazo a nivel 360 grados.

P.- ¿Cree que puede marcar una época como lo hicieron en su día usted, Rossi o Márquez?

R.- Sí, sin duda. Porque de su edad, de su su generación es sin duda el mejor hasta ahora. Es el que tiene más talento y el más rápido. Está ahí Aldeguer, que es un pelín más joven y que, por ejemplo, ganó la última carrera, también de Murcia, con lo cual Aldeguer también promete mucho. Pero hasta ahora el que mejor números ha tenido es Pedro Acosta. Entonces, si Pedro Acosta y también Aldeguer suben a MotoGP, nos aseguramos dos pilotazos para nuestro país muy, muy buenos.

P.- ¿Cómo ve los rumores de Aldeguer y Honda? ¿Cree que puede subir a la moto que deja libre Marc Márquez?

R.- Bueno, según lo que hemos visto este fin de semana con sus entrevistas, él descarta la opción de Honda, con lo cual o se queda en Moto2, no se sabe todavía si continuará con el mismo equipo o cambiará de equipo, o se está hablando de de ocupar la plaza de Marini. Que sí, que parece ser que va a aceptar la oferta de HRC y subir al Money Money Team como compañero de Bezzecchi. Para mí sería una buena opción para él porque tener una moto prácticamente igual que la de la campeona del mundo no te suele pasar esa oportunidad siempre por los por las manos. Y sería una muy buena opción para él. Es un piloto alto. La Ducati es una moto grande y muy competitiva, así que me gustaría verlo enseguida en MotoGP.

P.- Aldeguer llevaría la misma Ducati que llevan Martín y Bagnaia este año, la de 2023.

R.- Correcto. Habría que ver cuánto evoluciona la Ducati de un año a otro. Hay años que incluso la moto nueva al principio de año es peor o es más complicada que la que la anterior. Y si es así, incluso tendría una moto ganadora ya desde el principio.

P.- Usted que conoce bien a Pedro, ¿cuál cree que es la clave de su éxito y cuál es su techo? Si lo tiene…

R.- La clave de su éxito es que es que lo tiene todo, en el sentido de que seguramente tiene mucho talento. Porque sin talento no puedes hacer lo que ha hecho él. Pero sobre todo tiene mucha ambición. Ve sus resultados como algo normal. No le impresiona el hecho de que esté ganando los campeonatos porque cree mucho en sí mismo. Como entrena tanto y es tan profesional y tan disciplinado y tiene la moto tan en control, todos los resultados que que consigue para él es normal.

P.- El otro día me dejó con el gusanillo de saber cómo conoció a Pedro Acosta y me siento en la obligación de preguntárselo… ¿cómo se conocieron?

R.- Es una anécdota que no se puede contar. Si algún día Pedro, que es muy atrevido, se atreve a contarla, que la cuente él. Pero ahora no se puede contar.

P.- Usted sabe mejor que nadie lo dura que es la categoría de MotoGP. En su primer año fue cuarto del Mundial y ganó una carrera… ¿Ve a Pedro ganando el campeonato o al menos haciendo top-3?

R.- ¡Buff! Se tendría que adaptar a la categoría y a la moto súper rápido porque el nivel que tienen ahora mismo los diez primeros es muy alto. La aerodinámica no existe en Moto2, pero sí existe en gran medida en MotoGP cada año más, cada año es superior, cada año hay más aletas aerodinámicas y eso influye mucho en el comportamiento de las motos. Pasas de una moto de 120 caballos a una de casi 300. En el pasado lo hemos visto: Márquez ganó la segunda carrera, Pedrosa la cuarta, yo la tercera… A Pedro le costará un poco más ganar su primera carrera por la complejidad de las MotoGP. Pero, nos podría sorprender y conseguirla antes de esa decimosegunda carrera.

P.- ¿Cree que batirá también el récord del piloto más joven en ganar una carrera en MotoGP?

R.- No lo sé. Si tuviese la bolita de cristal ganaría mucho dinero con las apuestas, pero desafortunadamente no la tengo.

P.- El año que viene Marc Márquez competirá con Gresini, una Ducati, una moto que Jorge Lorenzo conoce bastante bien. ¿Cómo valora ese cambio a Gresini? Y si hubiera sido usted el que estaba en esa situación, ¿qué habría hecho? ¿Cómo habría actuado?

R.- Me entristece un poco ver a Honda en esta situación. Al ver a la marca más fuerte y más grande del mundo luchando por las últimas posiciones o fuera del top ten, incluso teniendo seguramente el mejor piloto de la parrilla. Pero la evolución de las motos ha ido así y Honda y Yamaha se han quedado un poco atrás, sobre todo a nivel de electrónico y aerodinámico. Marc, estando en esa situación, habiendo sufrido tanto con la lesión e incluso recuperándose y estando bastante bien a nivel físico, teniendo los peores resultados de los últimos tiempos, le comunicó a Honda su su deseo y Honda lo aceptó. Podría haber dicho que no y podría haberlo tenido hasta hasta finalizar el contrato, pero Honda se lo ha permitido, quizá también en gran parte por por la comprensión de Alberto Puig. Creo que tiene que estar agradecido que le hayan permitido eso. Ha sido un gran gesto. Marc es libre ahora para coger la mejor moto de la parrilla.

P.- ¿Cree que le podremos volver a ver peleando por el título y por victorias el año que viene?

R.- Sin duda es uno de los favoritos para ganar el campeonato. Para mí es el mejor todavía. Y si al final no lo consigue será porque hay otros que tienen más experiencia con esa Ducati o que tengan una Ducati un pelín mejor que la suya. Pero no tengo ninguna duda de que si Álex Márquez ha conseguido ganar carreras con esta moto, su hermano, que a priori es un piloto, con todos los respetos de Álex, que es doble campeón del mundo, pero su hermano, quizá por resultados y palmarés, es todavía mejor, tiene que conseguir mejores resultados.

P.- Usted conoce bien la Honda, también la sufrió, y tuvo algún que otro susto. ¿Qué le ha pasado a esta moto para pasar de ser la mejor de la parrilla a la última de la parrilla en unos años?

R.- La Honda, a partir de 2017-18 se convirtió año tras año en una moto más complicada. La evolución de esa moto la llevó Marc Márquez, que es un piloto muy característico. Tiene un estilo de pilotar muy característico, que quizá sea muy diferente al piloto estándar. Entonces siguieron esa evolución. También coincidió que Marc estuvo fuera los últimos dos o tres años prácticamente la mitad de las carreras y Honda se perdió un poco en esa evolución. Y sobre todo el gran trabajo que ha hecho Ducati con Dall’Igna. A nivel de ingeniería, Dall’Igna, tiene unas ideas que que son superiores a las de los demás ingenieros. De hecho Aprilia y KTM lo han copiado en muchas áreas, y le han robado muchos ingenieros. Y en cambio Honda y Yamaha seguramente no han hecho el mismo trabajo a nivel de evolución de la moto.

P.- ¿Uno de los motivos de tu retirada fueron precisamente los sustos que tuvo con esa moto?

R.- Yo siempre he sido un piloto que ha pilotado mucho con la rueda delantera. Necesitaba una rueda delantera que me ofreciese mucha seguridad, precisión y confianza. Y la Honda era todo lo opuesto, era una moto muy débil en el tren delantero que cuando se te iba de delante no la podías salvar. Hemos visto la cantidad de caídas que siguen teniendo los pilotos de Honda, que son muchísimas, pero yo estaba súper convencido de que tarde o temprano iba también a ir rápido con la Honda. Pero esa lesión de las vértebras de Holanda truncó totalmente mis planes y me hizo cambiar mis prioridades de la vida en ese momento. Cuando estuve tan a punto de quedarme en una silla de ruedas, porque un poco más fuerte y hubiese sucedido así, mis prioridades de vida cambiaron y ya no tenía sentido coger tantos riesgos como cuando era joven.

P.- Respecto a la pelea por el título de MotoGP, Pecco ha salido con bastante ventaja de Sepang. ¿Ve posible la remontada de Martín?

R.- Antes de Malasia yo creía mucho en una recortada importante de puntos por parte de Martín. No fue así al final porque tuvo algunos problemas de confianza en la carrera larga y Bagnaia quedó por delante de él. Salió, en vez de recortando puntos, perdiendo un punto pero faltando una carrera menos. La suerte de él es que es muy fuerte en la carrera de sprint y faltan dos. En comparación con otros años faltarían solo 50 puntos en juego y ahora faltan más. Hay cuatro carreras a disputar, pero sin duda, en mi opinión, tiene que salir a por todas en en Qatar a ganar las dos carreras y a recortarle el máximo de puntos posibles a Bagnaia para llegar a Valencia, si no empatado con él, perdiendo muy pocos puntos. Solo así tendría posibilidades reales de depender de él mismo y no depender de un fallo de Pecco o una caída.

P.- ¿Qué consejo le daría un cinco veces campeón del mundo como Jorge Lorenzo a Jorge Martín para afrontar estas dos últimas carreras?

R.- No me gusta dar muchos consejos porque aunque los diese y los escuchara, una cosa es escuchar el consejo y otra cosa es saber ponerlo en práctica. Es muy difícil. Llevo mucho tiempo retirado y las cosas han cambiado. Las motos son diferentes. Martín se tiene que centrar en su pilotaje en Qatar y sacar lo mejor de su pilotaje. Debe concentrarse tan solo en eso, olvidarse un poco de los puntos e intentar ir lo más rápido posible para hacer la pole y ganar tanto el sábado como el domingo. Si lo consigue, llegará a Valencia con muchas opciones. Es lo único que puedo hacer, y esperar que los demás vayan más lentos que él.

P.- ¿Y a Pedro Acosta?

R.- A Acosta le diría que que no haga más de lo que de lo que en el momento esté capacitado por hacer. Yo empecé muy fuerte en 2008, mi año de debut, y ese gran comienzo me hizo plantearme incluso ganar el campeonato el primer año, aunque no estuviese preparado. Entonces me empecé a caer de forma fuerte y a lesionarme mucho. Y le espero para él, que no cometa ese error y que tenga pocas lesiones, porque la lesiones, siempre te quitan confianza y te hacen retroceder varios pasos hacia atrás. Es muy importante siempre evolucionar paso a paso, sin prisa, y teniendo todo muy asentado antes de dar el siguiente paso de velocidad.