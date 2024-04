Pedrosa: «No veo imposible que Acosta gane en Jerez»

Dani Pedrosa volverá a ponerse el mono y el casco este fin de semana para rodar, de nuevo, en Jerez, como ya hiciera el año pasado como probador de KTM en MotoGP. El piloto español atendió a los medios de comunicación desde el mítico trazado jerezano, donde habló sobre el rendimiento de Pedro Acosta, al que no le descarta para la victoria. «Por su progresión, no sería imposible que Acosta gane en Jerez», explicó el de Castellar del Vallés.

«No sabría contestarte a esta pregunta, pero según lo que hemos ido viendo en la progresión que está dando sería posible. Imposible no es», señaló el español al ser preguntado si ve al Tiburón de Mazarrón en condiciones de ganar aquí o es pronto todavía. Además, Pedrosa destacó que tiene ganas de rodar detrás de Acosta y le pidió entre risas que le de rueda en Jerez: «Siento curiosidad, sí. En Sepang, en los tests, intentamos tener algún momento de rodar juntos, pero él tuvo un problema en la moto y yo no pude verle a él. Él me siguió una vuelta o dos, pero yo tenía que seguirle a él luego y no tuve la oportunidad. A ver si aquí coincidimos en algún momento. Espero que él me de un poco de rueda aquí (risas)».

Respecto a las expectativas, Dani confía en estar a la altura de las mismas: «En cuanto a vuestras expectativas o las de los aficionados, no lo sé. No puedo hablar por ellos. En cuanto a nuestro approach de cómo venimos al fin de semana es idéntico, a intentar disfrutarlo lo máximo que podamos y sacar las conclusiones que podamos sacar de todo lo que tenemos que verificar, cosas que hemos venido probando y queremos verificarlas en formato carrera. Si van bien podrían ser cosas que podrían probar el lunes en el test los pilotos de fábrica. Son cosas que podrían dar unas ayudas. En cuanto a eso, exactamente igual que el año pasado. Respecto a las expectativas no puedo hablar, pero ojalá que podamos estar a la altura».

La presencia de un piloto tan veterano y tan experto en este trazado, que además rodó aquí hace tres semanas en un test, podría ser buena para ayudar al resto de pilotos de KTM, aunque él lo descarta: «No es la idea, sí se puede ayudar después de los entrenamientos comparando la telemetría, pero en pista, entre lo rápido que va todo, los neumáticos, la clasificación, intentar pasar a la Q2, etcétera, no da mucho tiempo para ayudar», señaló.

Reto de Lorenzo

Jorge Lorenzo ha retado al catalán a través de las redes sociales a un combate de boxeo contra él, y Dani aceptó el reto. En el paddock no se habla de otra cosa que de la pelea y Pedrosa lo explicó: «Sí, no lo hemos pensado mucho eso (risas). Pero bueno, qué vamos a hacerle. Ahí no me pueden lastrar. No hemos hablado todavía de los detalles exactos, la verdad, pero creo que estará por aquí este fin de semana y le puedes preguntar. Todavía no tenemos fecha ni nada».

En cuanto a la carrera, el catalán contará con un prototipo distinto al del resto de pilotos de la marca, como parte de las pruebas para 2025: «Vamos como cuando vinimos aquí el año pasado, probando cosas diferentes de la moto que se pueden ver a simple vista y otras que no, lo interesante es que el año pasado hicimos un buen trabajo y eso nos ha permitido adelantar los tiempos este año».

En cuanto al motor que llevará, Dani Pedrosa reconoció que «nuestro motor no es exacto al que llevan los otros pilotos de KTM, pero muy parecido, hay pequeñas diferencias. Lo que no sé es si ese motor lo podrían llevar los otros durante la temporada. El plan es que si va bien lo prueben el lunes en el test». El español lanzó balones fuera cuando le preguntaron si ha visto la telemetría de Acosta: «No he mirado su telemetría, pero he oído que frena muy bien».

Preguntado por los problemas de Binder en este inicio de temporada comparado con el buen rendimiento de Acosta, el catalán comentó: «No creo que Brad esté en dificultades, creo que está contento con la moto, no conozco los detalles de por qué en alguna carrera ha fallado, como en Portugal que se cayó en la sprint, o Austin que no pasó a la Q2, no se los motivos, pero no importa. En algunos momentos no te cuadra el circuito o los settings de la moto, en ese aspecto Pedro está dando una gran motivación a todos los pilotos y creo que Brad aquí irá bien».